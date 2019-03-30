Обольстительная ковбойка: Эмили Ратаковски похвасталась пышным декольте и стройными ногами

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Одна из самых популярных моделей мира Эмили Ратаковски в силу своей профессии часто радует поклонников яркими фото из интересных локаций и эффектных коллабораций. Так, для последней фотосессии британке достался образ сексапильной ковбойки.

Страница в Instagram 27-летней модели Эмили Ратаковски в большинстве построена на пикантных фотографиях. Ведь стройная фигура девушки, но в то же время пышные и упругие ягодицы позволяют ей публиковать откровенные снимки. Также она часто рекламирует собственный бренд купальников, позируя в них перед камерой.

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Однако одна из последних фотосессий Эмили Ратаковски покорила сердца поклонников неординарностью и одновременно сексуальностью. Модель появилась на фото с измененным стилем и в образ ковбойки. Белокурые волосы и широкополая шляпа в сочетании с халатом-плащом и ковбойскими сапогами – ее образ выглядел очень эффектно!

Пикантности образу звезды добавил пышный бюст, который она откровенно демонстрировала, и мини длина верхней одежды. К слову, модель не забыла и о трендах 2019 года. Ковбойские сапоги (казаки) она выбрала из змеиной кожи.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски​ / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски​ / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски​ / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски​ / Instagram / @emrata

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эмили Ратажковски Эротика
Источник: LifeStyle 24
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