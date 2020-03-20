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Обольстительная Леся Никитюк поделилась пикантным снимком: звезда засветила пышный бюст

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Популярная украинская телеведущая знает, как приковать внимание публики не только к телеэкранам, но и к личному инстаграм-блогу. Леся Никитюк активно освещает личную жизнь и делится результатами соблазнительных съемок.

Телеведуча, яка, здавалося б, не претендує на звання українського секс-симвому сучасності, радо хизується своїми неперевершеними формами. На інстаграм-сторінці Лесі Нікітюк досить часто з'являються кадри, які радо сприймає як чоловіча частина аудиторії, так і модниці-дівчата. 

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Сьогодні, 20 березня, кількість фолеверів знаменитості зросла на 100 тисяч і сягла позначки 3,3 мільйона. З цієї нагоди Леся вирішила ближче познайомися з шанувальниками, а допис вдячності доповнила звабливим фото з фешн-зйомки. 

На світлині зірка позує у великому чорному капелюсі з атласною стрічкою. Проте увагу користувачів привертає не лише ця елегантна деталь образу. Леся Нікітюк позувала у вбранні, яке дозволило їй оголити плечі. Вона позує у шкіряному бюстгальтері, який підкреслює чималий бюст ведучої. Серед аксесуарів –масивні сережки-кільця, а на обличчі – легкий макіяж з вишуканими стрілками. 


Леся Нікітюк показала спокусливе фото / Instagram / @lesia_nikituk

Раніше Леся Нікітюк опублікувала жартівливе, проте не менш пікантне фото. Вона покепкувала, що карантин позначиться не лише на нашому дозвіллі, а й тілі. Зірка поділилася серією відфотошоплених світлин зі свого відпочинку, на яких її форми значно більші, ніж є насправді: "Я після карантину". 


Леся Нікітюк пожартувала на тему карантину / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Леся Никитюк LifeStyle
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