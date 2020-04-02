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Обольстительная Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в коротком топе: фото

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз поделилась с поклонниками фотографиями, на которых предстала вместе со своим домашним любимцем Рафиком.

Энергичная и зажигательная Леся Никитюк, находясь на карантине, продолжает распространять фотографии, на которых щеголяет стройной и выточенной фигурой. Каждая публикация создает ажиотаж среди подписчиков и активные обсуждения в сети. На привлекательных кадрах блогерша изображена с песиком Рафиком.

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Карантинные будни Леси проходят весело и с пользой. Она не забывает подогревать интерес к своей личности и каждая домашняя фотосессия заканчивается пикантными снимками на инстаграм-странице.

Леся позирует на кровати вместе с любимцем Рафиком. Телеведущая одета в короткий бежевый топ и облегающие шорты в тон. Такой наряд красиво подчеркнул ее стройную фигуру и соблазнительные формы. На лице сиял легкий макияж с черными стрелками на веках, с помощью которого сделала взгляд более выразительным и глубоким. Волосы Никитюк уложила в легкие локоны.

Соблазнительная Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk


Леся Никитюк с песиком Рафиком / Instagram / @lesia_nikituk

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Леся Никитюк
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