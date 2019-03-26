Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием

Знаменитая голливудская актриса Кира Найтли празднует свое 34-летие во вторник, 26 марта. Несмотря на отличную актерскую игру в любых сценах, крупнейшей огласки всегда приобретают фильмы, в которых она предстает в сексуальных амплуа. Ко дню рождения актрисы LifeStyle 24 сделал для вас подборку пяти лент, в которых Кира Найтли играет обольстительную соблазнительницу или же сексуальную спутницу.

Родившись в семье знаменитых британских актеров, было маловероятно, что судьба Киры Найтли сложится совсем по-другому. Поэтому уже с ранних лет девушка упорно занималась актерским мастерством. Результатом ее плодотворной работы стал фильм "Играй как Бекхэм" (2002), в котором она сыграла первую главную роль.

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А после съемок в фильме "Гордость и предубеждение", за который она получила Оскар, ее популярность и спрос возросли до максимума. Первая кинокартина сексуального характера, в которой снялась Кира Найтли вышла на экраны в 2007 году. После отлично исполненной роли Кира Найтли получила немало предложений от других режиссеров, чтобы сыграть сексуальную соблазнительницу. Редакция LifeStyle 24 предлагает вам подборку фильмов, в которых актриса максимально откровенно и естественно сыграла в горячих сценах.

"Искупление" (Atonement) (2007)

События фильма разворачиваются в 1935 году. Сесилия, которую играет Кира Найтли, и Робби (Джеймс Макэвой) тайно влюблены друг в друга. Они встречаются друг с другом, стараясь не попадаться на глаза другим. Однако сестра Сесилии, Брайони, застукала их за курьезной ситуацией и по-своему описала происходящее. Она утверждает, что Робби – сексуальный маньяк, который домогался ее сестру. Парень садится за решетку. Проходит три года и его забирают на войну. Однако их история любви переносится на десятилетия вперед и они таки встретят друг друга за непредсказуемых условий. Однако им не удастся восстановить свои отношения, которые разрушила сестра Сессилии, став при этом знаменитой.

Смотреть трейлер к фильму "Искупление" (Atonement) (2002): видео

"Герцогиня" (The Duchess) (2008)

В центре сюжета герцогиня Джориана, которую играет Кира Найтли. Ее природная красота и невероятная харизматичность принесли ей большой успех. Однако, как у каждого человека, у нее были слабые стороны, которые в ее случае, нанесли удары по ее репутации. Большой позор постиг Джорианну из-за увлечения азартными играми и ее безграничной любви. Герцогиня вышла замуж, быв совсем юной. Ее избранником стал циничный, зрелый да еще и равнодушный к ней мужчина. Она заслужила в обществе звание законодательницы моды, любящей матери, а также великого человека, который был близок к простым людям, но так и не смог стать по-настоящему любимым и найти своего человека.

Смотреть трейлер к фильму "Герцогиня" (The Duchess) (2008): видео

"Запретная любовь" (The Edge of Love) (2008)

Фильм снят на реальных событиях, которые происходили во время Второй мировой войны. В жизненно сложных условиях Вере Филлипс (Кира Найтли) удалось возродить свою первую любовь. Она снова встретила Дилана Томаса и поняла, что в ее чувствах появились новые оттенки. Однако, если она еще не замужем, то парень успел жениться. Несмотря на то, что две молодые красивые женщины являются соперницами, они смогли подружиться и даже проводили много времени вместе. Потом Вера выходит замуж, однако сердце женатого Дилана не остается равнодушным. Его переполняет ревность. Муж Веры, военный, сразу почувствовал что-то неладное. А после того, как его призвали на войну, чувство ревности переросло в нечто большее. Двум семьям, которые живут рядом друг с другом и тесно связаны между собой, придется много чего пережить.

Смотреть трейлер к фильму "Запретная любовь" (The Edge of Love) (2008): видео

"Опасный метод" (A Dangerous Method) (2011)

В сюжет фильма положены реальные факты из биографии психоаналитика Фрейда. Ему удается вылечить девушку Сабину от истерии. Она сразу начала проявлять академические способности и благодаря талантам попадает в лабораторию к своему врачу. Со временем сотрудничество Фрейда и Сабины перерастает в симпатию, а впоследствии в страсть, которая будет иметь пагубное влияние на личную жизнь и профессиональное развитие Юнга.

Смотреть трейлер к фильму "Опасный метод" (A Dangerous Method) (2011): видео

"Колетт" (Colette) (2018)

Обычная сельская девушка Колетт выходит замуж за журналиста и писателя Анри Готье-Виллар. Муж публикует свои творения под псевдонимом Вилли. Однажды он замечает творческие способности у своей жены и после этого начинает использовать ее произведения за свои. Однако после того, как его произведение становится бестселлером, она понимает, что хочет, чтобы ее имя красовалось в авторстве романа. Однако это ее мужу Анри стало не по нраву и спровоцировало нешуточное противостояние. И тут Колетт начинает бороться за творческую свободу, в которой будет проявляться большая часть сексуальности.

Смотреть трейлер к фильму "Колетт" (Colette) (2018): видео