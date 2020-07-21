Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская продолжает будоражить сеть пикантными снимками. Она обнародовала фото в футболке и обольстительно обнажила плечо. В заметке звезда поделилась своими мыслями.

Соблазнительную фотографию Оля обнародовала на личной странице в инстаграме. Вероятно, это селфи в зеркале она сделала сделала во время одной из репетиций.

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Образ Оли Цибульской

Цибульская встала перед камерой в футболке цвета хаки. Она обнажила одно плечо и таким образом показала, что под одеждой у нее нет нижнего белья. Знаменитость позировала, сидя на полу. Видно, что она также одета в короткие черные шорты. Соединила такой наряд с танцевальной обувью черного цвета. Короткие волосы артистка уложила ровно и убрала в сторону. Ее уши украшали массивные золотые серьги. На лице сделала легкий макияж.

Оля Цибульская в обольстительном наряде / Instagram / @cybulskaya

Что Цибульская написала в заметке?

В публикации под фото исполнительница поделилась своими мыслями: "Жить так, как чувствуешь это большая роскошь. Научиться говорить "достаточно", когда болит. Делать то, что любишь, а не то, что надо. Одеваться так, как просит душа, а не по моде. Завтракать с кем радостно, а не полезно. Спать с тем, кого любишь".

Певица отметила, что есть тонкая грань между "жить как хочешь" и пустить все на самотек. За каждым ее выступлением скрывается много репетиций, травм, сбитых колен.

"За каждой роскошью быть собой – океан самокритики, проб, ошибок и мозолей на сердце. Но пока ты чувствуешь – ты жив", – написала Оля.