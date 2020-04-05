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Королева Елизавета II выступила с обращением к нации в четвертый раз за годы правления: видео

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Елизавета II выступила с официальным обращением / Фото: Getty Images

Сегодня, 5 апреля, королева Елизавета II выступила с официальным обращением к британскому народу. Ее Величество призвала к самодисциплине и решимости и отметила, что только совместными усилиями можно решить эту проблему.

Коронавирусная болезнь стала настоящим вызовом для всей планеты. Королева Великобритании обратилась к нации с Виндзорского замка, где находится на самоизоляции.

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Елизавета II отметила, что на долю британцев выпало много испытаний в это непростое время.

Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения привычной жизни коснулись всех нас,
– говорит Ее Величество.

Елизавета II выразила надежду, что в будущем все смогут гордиться тем, как британский народ встретил эти трудности и является таким же сильным, как и предыдущие поколения.

Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему по-прежнему являются основными в нашей стране,
отметила королева.

Ее Величество призвала всех оставаться дома и поблагодарила тех, кто придерживается карантина. Она выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и всем тем, кто принимает участие в борьбе с коронавирусом. Ее Величество подчеркнула, что каждый член общества играет важную роль в решении сложной ситуации, царящей сейчас в мире.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус COVID-19 Королівська сім'я Великобритания Елизавета II LifeStyle
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