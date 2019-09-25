Образ дня: Амаль Клуни поразила выходом от Burberry на Генассамблее ООН

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Амаль Клуни в костюме Burberry
Амаль Клуни в костюме Burberry / www.dailymail.co.uk

Знаменитый юрист и жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль как всегда поразила своим отличным чувством стиля во время одной из важных встреч в Нью-Йорке.

Амаль Клуни является частым гостем мероприятий мирового уровня, и Генассамблея ООН 23 сентября не стала исключением. На массовое мероприятие в Нью-Йорке юрист прибыла в стильном зеленом костюме от бренда Burberry, состоящем из юбки и удлиненного пиджака. Стоимость такого "аутфита" составляет 3700 долларов, сообщает The Daily Mail.

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Ее look дополнял тонкий бежевый джемпер и туфли в тон с квадратным носком. Черная сумка, очки и красные губы завершили образ женщины. Амаль Клуни смогла приковать взгляды всех присутствующих, которые ее встречали на Генассамблее, а сама юрист, похоже, очень уверенно себя чувствовала между политиков и коллег.

Амаль Клуни спешит на Генассамблею ООН / The Daily Mail

Добавим, что Амаль уже 15 лет занимает должность в Международном суде ООН и выступает с инициативами в сфере прав и свобод человека.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Мода Амаль Клуни
Источник: LifeStyle 24
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