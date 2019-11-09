Образ дня: Ева Лонгория вышла на шопинг вместе с мужем Хосе Бастоном в Беверли-Хиллз
Популярная голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория попала в объективы папарацци во время дневного выхода за покупками вместе со своим мужем Хосе Бастоном, с которым они воспитывают первенца Сантьяго.
Для шопинга в пятницу, 8 ноября, знаменитость подготовила стильный casual look. Об этом пишет издание Daily Mail.
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Ева Лонгория надела актуальные в 2019 году штаны карго с высокой посадкой и накладными карманами. Низ оливкового цвета звезда "Отчаянных домохозяек" дополнила белым топом с вырезом на декольте.
Дополнили "аутфит" актрисы прозрачные туфли-лодочки на каблуке, солнцезащитные очки, а также бежевая сумка прямоугольной формы с рисунками.
Хосе Бастон и Ева Лонгория / Getty Images
Ева Лонгория / Getty Images
Ранее украинская певица Злата Огневич показала нежное фото из Львова в похожем образе: брюки оливкового цвета идеально сочетаются с белым верхом. Украинка завершила летний outfit черными босоножками.
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