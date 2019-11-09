Образ дня: Ева Лонгория вышла на шопинг вместе с мужем Хосе Бастоном в Беверли-Хиллз

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Популярная голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория попала в объективы папарацци во время дневного выхода за покупками вместе со своим мужем Хосе Бастоном, с которым они воспитывают первенца Сантьяго.

Для шопинга в пятницу, 8 ноября, знаменитость подготовила стильный casual look. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Ева Лонгория надела актуальные в 2019 году штаны карго с высокой посадкой и накладными карманами. Низ оливкового цвета звезда "Отчаянных домохозяек" дополнила белым топом с вырезом на декольте.

Дополнили "аутфит" актрисы прозрачные туфли-лодочки на каблуке, солнцезащитные очки, а также бежевая сумка прямоугольной формы с рисунками.

Єва Лонгорія і хосе бастон
Хосе Бастон и Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Ранее украинская певица Злата Огневич показала нежное фото из Львова в похожем образе: брюки оливкового цвета идеально сочетаются с белым верхом. Украинка завершила летний outfit черными босоножками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Ева Лонгория Злата Огневич
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