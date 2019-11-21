Образ дня: Иванка Трамп надела идеальный бежевый костюм

Дочь президента США Иванка Трамп продемонстрировала, как носить бежевый total look, который прекрасно подходит и для свидания, и для деловой встречи.

В среду, 20 ноября, утром Иванка Трамп вышла из своего дома в Вашингтоне и отправилась в Остин, штат Техас. Советник президента США поехала вместе со своим отцом Дональдом Трампом для того, чтобы посетить завод Apple's Mac Pro и встретиться с генеральным директором Apple Тимом Куком. Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также: В голубой рубашке и юбке: Иванка Трамп продемонстрировала романтический образ

Для деловых встреч Иванка Трамп, которая стала любимицей многих модниц, подготовила бежевый total look. Дочь президента США примеряла костюм в цвете camel, который соединила с дополнительным жакетом и туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Завершили стильный look Иванки массивное золотое ожерелье на шее, солнцезащитные очки и насыщенный макияж с идеальным тоном лица и smoky eyes на глазах.



Иванка Трамп / Riyad Hassan / Daily Mail



Иванка Трамп / AP / Daily Mail