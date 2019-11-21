Образ дня: Иванка Трамп надела идеальный бежевый костюм

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Иванка Трамп / www.gettyimages.com

Дочь президента США Иванка Трамп продемонстрировала, как носить бежевый total look, который прекрасно подходит и для свидания, и для деловой встречи.

В среду, 20 ноября, утром Иванка Трамп вышла из своего дома в Вашингтоне и отправилась в Остин, штат Техас. Советник президента США поехала вместе со своим отцом Дональдом Трампом для того, чтобы посетить завод Apple's Mac Pro и встретиться с генеральным директором Apple Тимом Куком. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Для деловых встреч Иванка Трамп, которая стала любимицей многих модниц, подготовила бежевый total look. Дочь президента США примеряла костюм в цвете camel, который соединила с дополнительным жакетом и туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Завершили стильный look Иванки массивное золотое ожерелье на шее, солнцезащитные очки и насыщенный макияж с идеальным тоном лица и smoky eyes на глазах.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Riyad Hassan / Daily Mail

Іванка Трамп
Иванка Трамп / AP / Daily Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Стиль и мода LifeStyle Иванка Трамп Мода
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