Образ дня: Кайли Дженнер в кожаном платье и туфлях Balenciaga

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире и звездная мама Кайли Дженнер продемонстрировала новые снимки и видео о том, как развлеклась вечером субботы, 26 октября, вместе с друзьями на вечеринке.

22-летняя Кайли Дженнер показала короткие видео со своими друзьями с вечеринки на своей странице в инстаграме.

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Для "аутфита" во время "хэллоуинских выходных" звезда социальных сетей надела трендовое кожаное платье из коллекции Christian Cowan. Кайли обтягивающим платьем подчеркнула свои пышные формы.

Знаменитость дополнила свой look черными колготками и эффектными туфлями-лодочками с завязками от Balenciaga.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Добавим, в сети до сих пор обсуждают неожиданное расставание Кайли Дженнер и отца ее ребенка Трэвиса Скотта. По словам девушки, для них с экс-парнем осталась в приоритете 1-летняя дочь Сторми.

"Мы с Трэвисом прекрасно ладим и все наше внимание сосредоточено сейчас на Сторми! ️Наша дружба и наша дочь в приоритете", – заявила самая молодая миллиардерша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер Стиль и мода
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