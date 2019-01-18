Образ дня: королева Летиция в черном пальто и с клатчем Hugo Boss
В четверг, 17 января, королева Испании Летиция спешила на деловую встречу Европейского фонда регионального развития FEDER. Как известно, жена короля Филиппа VI в стране является настоящей иконой моды, поэтому интересно следить за каждым ее выходом в свет.
Так, последний раз Летиция продемонстрировала классический ежедневный образ с черным свитером, классическими брюками и пальто в тон.
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Под верхней одеждой королева примерила твидовый блейзер от Hugo Boss. Клатч этого же бренда Летиция взяла с собой.
Бывшая журналистка завершила образ распущенными волосами и дневным легким макияжем с акцентом на глазах.
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images
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