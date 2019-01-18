Образ дня: королева Летиция в черном пальто и с клатчем Hugo Boss

В четверг, 17 января, королева Испании Летиция спешила на деловую встречу Европейского фонда регионального развития FEDER. Как известно, жена короля Филиппа VI в стране является настоящей иконой моды, поэтому интересно следить за каждым ее выходом в свет.

Так, последний раз Летиция продемонстрировала классический ежедневный образ с черным свитером, классическими брюками и пальто в тон.

Читайте также: Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании

Под верхней одеждой королева примерила твидовый блейзер от Hugo Boss. Клатч этого же бренда Летиция взяла с собой.

Бывшая журналистка завершила образ распущенными волосами и дневным легким макияжем с акцентом на глазах.



​Королева Летиция / Getty Images



​Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images