Образ дня: Мелания Трамп в бежевом пальто oversize и с красной сумкой

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / www.gettyimages.com

На днях президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией попали в объективы папарацци, когда выходили из Белого дома. Как известно, семья отправилась во Флориду вместе с 12-летним сыном Берроном.

Мелания Трамп каждый выход поражает интересными и смелыми образами, поэтому первая леди США уже набрала себе целую армию fashion-поклонников.

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Последний месяц Мелания не баловала поклонников стильными выходами, однако новое появление бывшей модели на публике в очередной раз потрясло нарядом. Жена Дональда подготовила классический образ в соответствии с последним трендом – color look:  oversize пальто цвета "кэмел" от Roksanda и высокие сапоги от Gianvito Rossi на каблуках в тон.

Словарик: color look – это использование в одном образе вещей, верхней одежды, аксессуаров одного цвета, которые совпадают по оттенку.

Образ Мелании завершила красная сумка от Hermès, которая смотрелась уместным ярким акцентом.

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: 24 канал
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