Образ дня: Ольга Куриленко в красных штанах в Париже

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / www.gettyimages.com

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала гостей недели моды в Париже, которая началась с показа итальянского бренда Schiaparelli.

Так, модное событие посетили множество знаменитостей: блогер Кьяра Ферраньи, актриса Мишель Докери, младшая сестра Кейт Мосс Лотти и другие. Среди них была и звезда украинского происхождения Ольга Куриленко.

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Для выхода актриса надела яркие широкие красные штаны, которые сочетала с черной кофтой со вставками на плечах в красных оттенках. Завершали образ кроссовки, которые украшены камнями.

Куриленко не делала сложной прически, отдав предпочтение распущенным волосам. Так украинка выглядела легко и естественно, а также с удовольствием позировала перед объективами папарацци.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Getty Images

Ольга Куриленко
​Ольга Куриленко / Getty Images

Ольга Куриленко
​Ольга Куриленко / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Голливуд
Источник: 24 канал
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