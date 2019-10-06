Образ дня: роскошная Бейонсе примерила золотое платье

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Певица Бейонсе является примером идеальной женщины, которая любит себя, принимает свое тело, наслаждается жизнью и умеет любить. В социальных сетях за ней следят 133 миллиона поклонников, с которыми знаменитость делится своими стильными образами.

На днях Бейонсе опубликовала в инстаграме фото, на которых она позирует в тесном платье из золотых паеток. В похожем образе певица появлялась только во время промокампании мультфильма "Король Лев".

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Звезда приехала на открытие киностудии Тайлера Перри в Атланте в субботу, 5 октября. Роскошное платье из коллекции Yousef Al-Jasmi соблазнительно подчеркнуло пышные формы артистки и сделало ее самой яркой на мероприятии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Norm Thump Nixon (@thumpnixon)

 

Бейонсе дополнила свой look массивными драгоценными серьгами с бриллиантами. Также стилисты сделали знаменитости насыщенный макияж со стрелками на глазах и красными губами. Не менее эффектно смотрелась и длинная коса певицы.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Бейонсе
Источник: LifeStyle 24
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