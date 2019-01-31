Образ дня: жакет на голое тело в стиле Рианны

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Рианна
Рианна / www.gettyimages.com

Барбадосская исполнительница Рианна, которая также занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, умеет удивить смелыми выходами на публику.

Так, 30 января Рианна отправилась в популярный японский ресторан Kappo Masa в Нью-Йорке. В это время папарацци успели поймать певицу и сфотографировать ее вечерний выход.

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На публике знаменитость примерила стильный и соблазнительный наряд. Рианна сочетала легкое шелковое платье молочного цвета с глубоким декольте с oversize-жакетом кремового оттенка, который выглядел так, будто его одели на голое тело.

Образ артистки завершили светлые босоножки на высоком каблуке, сумка Fendi и золотые украшения. Также певица подготовила яркий макияж для выхода с акцентом на красные губы.

Ріанна
Рианна / Getty Images

Ріанна
Рианна / Getty Images

Ріанна
Рианна / Getty Images

Теги: LifeStyle Музыка Рианна Стиль и мода
Источник: 24 канал
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