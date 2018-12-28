Образ на Новый год: Катя Осадчая показала стройную фигуру в блестящем наряде

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Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась отличной фигурой в ярком наряде и поинтересовалась, что планируют одеть в новогоднюю ночь ее поклонники в сети.

Новый снимок Катя опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Осадчая одета в блестящий комбинезон с широким кожаным поясом. Ее образ завершают туфли с острым носком.

"Чем ближе к праздникам, тем больше недоделанных дел. А в чем встречать Новый год – отдельная тема. Вы уже нашли наряд?", – написала звезда в подписи.

катя осадча
​​Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Накануне Осадчая отправилась с мужем Юрием Горбуновым на один из столичных катков. Для того, чтобы покататься на коньках, телеведущая надела широкие джинсы, голубой свитер с высоким горлом, синюю шапку и красный стеганый пуховик.

Зимние радости! В пять лет меня родители отдали на фигурное катание, фигуристки из меня не получилось: таких высоких чемпионок не бывает. Но я неплохо научилась кататься на коньках и это умение со мной осталось на всю жизнь. К слову, коньки хоккейные, потому что моего размера не нашлось,
– рассказала она.


Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha


​​Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Теги: LifeStyle Новости Украины Стиль и мода Катя Осадчая Мода
Источник: 24 канал
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