Образцовый дедушка: принц Чарльз показал волшебное фото с маленьким Луи

В четверг, 23 апреля, день рождения отмечает младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Луи. По этому случаю представители дворца опубликовали фото именинника с дедушкой Чарльзом. Кадр растрогал нежностью.

Маленьком Луи исполнилось 2 года! Об этом его родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили общественности еще утром 23 апреля. Королевская чета опубликовала в сети волшебные кадры сына и получили поздравления от поклонников и родственников. В частности, на инстаграм-странице Кларенс-хаус появилась поздравительная открытка от принца Чарльза и Камиллы.

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В архивах наследник британского престола нашел снимок, который ранее сделала Кейт Миддлтон. На черно-белом фото 71-летний Чарльз держит на руках маленького Луи. Мальчик крепко обнял дедушку, что вызвало у него улыбку.

С днем ​​рождения принца Луи, которому сегодня исполняется два года. Маленький принц наслаждается объятиями своего деда принца Уэльского,

– подписали фото представители дворца.

Известно, что на время пандемии коронавируса принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми самоизолювались во дворце в Норфолке. На территории резиденции есть большой сад, который отгораживает имение от домов британцев, поэтому потомки пары имеют где развлекаться.

Именно в Норфолке герцоги Кембриджские устроят празднование дня рождения Луи. Супруги отказались от шумного застолья, однако, по данным инсайдеров, Уильям и Кейт Миддлтон позвонят родственникам, чтобы все имели возможность лично поздравить именинника. Кроме этого, мальчик получит в подарок большой торт, который испекла и украсила Кейт Миддлтон.