Образцовый дедушка: принц Чарльз показал волшебное фото с маленьким Луи
В четверг, 23 апреля, день рождения отмечает младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Луи. По этому случаю представители дворца опубликовали фото именинника с дедушкой Чарльзом. Кадр растрогал нежностью.
Маленьком Луи исполнилось 2 года! Об этом его родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили общественности еще утром 23 апреля. Королевская чета опубликовала в сети волшебные кадры сына и получили поздравления от поклонников и родственников. В частности, на инстаграм-странице Кларенс-хаус появилась поздравительная открытка от принца Чарльза и Камиллы.
Смотрите также: Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось два года: новые фото принца Луи
В архивах наследник британского престола нашел снимок, который ранее сделала Кейт Миддлтон. На черно-белом фото 71-летний Чарльз держит на руках маленького Луи. Мальчик крепко обнял дедушку, что вызвало у него улыбку.
С днем рождения принца Луи, которому сегодня исполняется два года. Маленький принц наслаждается объятиями своего деда принца Уэльского,
– подписали фото представители дворца.
Известно, что на время пандемии коронавируса принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми самоизолювались во дворце в Норфолке. На территории резиденции есть большой сад, который отгораживает имение от домов британцев, поэтому потомки пары имеют где развлекаться.
Именно в Норфолке герцоги Кембриджские устроят празднование дня рождения Луи. Супруги отказались от шумного застолья, однако, по данным инсайдеров, Уильям и Кейт Миддлтон позвонят родственникам, чтобы все имели возможность лично поздравить именинника. Кроме этого, мальчик получит в подарок большой торт, который испекла и украсила Кейт Миддлтон.
Читайте также
-
Гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиакасегодня , 05:05
-
Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советысегодня , 10:49
-
Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака, – СМИсегодня , 13:10
-
Мила Йовович показала, как дочка развлекается на карантине: яркие фотосегодня , 12:01
-
Секреты ухода, красоты и правила питания от Кати Осадчейсегодня , 09:39
-
Леся Никитюк показала, кто подглядывает за ней на карантине: забавное фотосегодня , 16:44