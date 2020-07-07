Украинская певица устроила отдых в родном селе и поражает публику фантастическими кадрами в непривычной для себя атмосфере. Настя Каменских по случаю праздника Ивана Купала перевоплотилась в нежную нимфу и очаровала сеть природной красотой.

Несмотря на то, что популярная звезда откровенна со своей аудиторией, она нечасто появляется перед камерой или на публике без косметики. Однако село – идеальное место, где можно отдохнуть не только от суеты и бешеного ритма жизни, но и почувствовать непосредственную близость с природой. Именно поэтому Настя Каменских празднует Ивана Купала за городом, чем делится в инстаграме.

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Она решила насладиться отдыхом вблизи реки и заодно устроила чувственную и нежную съемку.

Образ Насти Каменских

Певица предстала в белом платье-рубашке бельевого стиля с короткими рукавами и кружевом на груди. Судя по всему, наряд свободного покроя с закрытым декольте Настя Каменских отыскала в бабушкином сундуке, ведь ее дерзкий гардероб кардинально отличается от нежного и сдержанного look.

Певице удалось воссоздать образ лесной нимфы, которая становится центральным персонажем празднований по случаю Ивана Купала. Каменских изящными и плавными движениями демонстрировала не только утонченность, которая присуща этим мифическим героиням, но и естественную красоту. Звезда предстала без макияжа, а волосы решила не вкладывать и оставила распущенными.



Настя Каменских в образе нимфы / Фото Instagram / @kamenskux

Настя Каменских в образе мавки / Фото Instagram / @kamenskux

Настя Каменских отметила, что в праздник Купала чувствует особую связь с природой, который в этот день мощнее, чем когда-либо. "Когда кажется, если прислушаться, можно услышать, как перешептываются деревья и вся природа будто оживает. И если оказаться в лесу или возле воды и закрыть глаза, чувствуешь, как сила природы наполняет тебя", – подписала атмосферные фото артистка.