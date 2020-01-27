Образы Билли Айлиш на премии Грэмми: яркие фото

18-летняя исполнительница Билли Айлиш стала триумфатором нынешней музыкальной премии Грэмми. После церемонии вручения золотого граммофона, исполнительница посетила вечеринку Universal Music Group Hosts.

Звезде удалось обойти своих коллег, достигнув невероятного успеха. Айлиш победила в пяти номинациях, четыре из которых были в основных категориях. Для красной дорожки Грэмми-2020 и афтепати певица выбрала наряд от бренда Gucci.

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Сначала Билли позировала перед камерами в оливково-черном брючном костюме и грубых ботинках. Среди аксессуаров девушка выбрала черные очки и маску на лицо. Волосы были окрашены в зелено-черный цвет. Также сделала маникюр в зеленых тонах, который достаточно эпатажно выглядел на красной дорожке.



Билли Айлиш на красной дорожке Грэмми-2020 / Фото: Getty Images

Для афтепати звезда сменила наряд. Выбрала другой костюм, который объединила с футболкой-поло и коричневыми кроссовками с камнями. Также исполнительницу украшали солнцезащитные очки и серьги в виде змей.



Билли Айлиш афтепати Грэмми-2020 / Фото: Getty Images

