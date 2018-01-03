Обручальное кольцо Пэрис Хилтон подарил друг-ювелир, а Крис Зилка жил за счет невесты, – СМИ

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Tv.ua

После новости об отмене свадьбы светской львицы Пэрис Хилтон и актера Криса Зилка общественность начала обсуждать драгоценное кольцо и его будущую судьбу.

Зимой 2018 года СМИ писали о том, как Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон. Актер подарил ей кольцо с бриллиантом 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Это не было вполне понятно, ведь Зилка не смог бы потратить такую сумму. Однако об этом никто не говорил до сих пор.

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Издание Page Six сообщает, что на самом деле Крис даже не покупал такое дорогостоящее украшение, но хочет оставить его себе.

К слову, накануне TMZ написал, что Зилка обратился к Пэрис Хилтон с требованием вернуть ему кольцо, и что якобы дарить драгоценность Крис Зилка не намерен. Но это становится невозможным, если мужчина не покупал украшение.

По подсчетам, в течение своей актерской карьеры Крис заработал больше 4 миллионов долларов. Однако, Хилтон имеет не менее 300 миллионов долларов. Как говорится в источнике, ценное кольцо Пэрис взяла поносить бесплатно у своего друга – знаменитого ювелира, владельца дома Greene & Co, Майкла Гринемса.

Инсайдер из близкого окружения пары рассказывает, что в отношениях через некоторое время Пэрис не чувствовала себя счастливой.

Она всегда платила за все. Большинство ее друзей считали, что она поймет то, что слишком хороша для него,
– говорится в источнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Теги: LifeStyle Пэрис Хилтон Звездные разводы
Источник: Lifestyle
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