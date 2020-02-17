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Общий выход герцогов Сассекских: первое фото пары после переезда в Канаду

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Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри решили отойти от своих королевских полномочий, супруги не осуществили ни одного публичного выхода. С тех пор папарацци удалось сделать лишь несколько фото герцогов Сассекских отдельно. Однако на днях пару заметили вместе в аэропорту Виктория в Канаде.

Імена Меган Маркл та принца Гаррі все рідше фігурують у пресі, адже поки подружжя вирішило відмовитися від публічного життя. Про них наразі можна дізнатися лише зі слів інсайдерів з близького оточення та завдяки ексклюзивним світлинам фотографів. 

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Як повідомляє видання People, герцоги Сассекські не вперше спільно здійснюють робочі поїздки. Так, днями вони відправилися до Стенфордського університету, аби обговорити деталі запуску їхнього благодійного фонду з професорами. Після поїздки пару підловили папараці в міжнародному аеропорту Вікторія в Канаді. 

З фото видно, що подружжя, яке впродовж тривалого часу перебувало під прицілом камер, нарешті може дозволити собі почуватися вільно та комфортно без остраху осуду громадськості. Вбрання герцогів максимально просте та зручне.

На Гаррі, якого публіка звикла бачити в брендових ділових костюмах, сірий светр, бейсболка, джинси та кеди. Ікона стилю Меган Маркл цього разу обрала смугасту сорочку, яку поєднала з темлим кардиганом чорного кольору та джинсами з високою талією. Їі зовнішній вигляд суттєво відрізнявся від звичних публічних виходів, адже герцогиня постала без макіяжу та укладки. У супроводі охоронців пара здавалася цілком щасливою та задоволеною своїм новим життям.

принц гаррі та меган маркл
Меган Маркл і принц Гаррі в аеропорту Канади / People

Що відомо про відмову герцогів Сассекських від королівських повноважень?8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків та не звітувати Букінгемському палацу. Окрім цього, герцоги мали намір отримати фінансову незалежність. Після сімейної наради Її Величність прийняла рішення. Королева вирішила погодитись із рішенням Гаррі та Меган, але попросила повернути всі кошти, які були спрямовані не ремонт маєтку герцогів – Фрогмор-хауз. Наразі подружжя живе у Ванкувері, а Меган Маркл вже розпочала співпрацю зі студією Disney. Самі канадці не в захваті від переїзду герцогів Сассекським. Вони вже написали петицію, в якій звернулись до уряду з проханням не покривати витрати принца Гаррі та Меган Маркл за їхній кошт.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл LifeStyle
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