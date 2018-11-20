Общий выход: Мелания и дочери Дональда Трампа вместе посетили церемонию в США – фото

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Мелания Трамп и Дональд Трамп
Мелания Трамп и Дональд Трамп / www.instagram.com/alwaysmelania

Дочь и жена президента США Дональда Трампа вместе пришли на церемонию помилования индеек. Иванка, Тиффани и Мелания Трамп появились на празднике в элегантных нарядах и в прекрасном настроении.

В четверг, 22 ноября, США празднует День благодарения, к которому американцы всегда готовятся с особой трепетностью. Обязательным блюдом на столе должна быть индейка, фаршированная яблоками или тыквой. Семья президента посетила мероприятие, приуроченное помилованию птицы. Согласно этой традиции, хотя бы одна индейка должна остаться вне праздничного стола.

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На церемонии помилования жена президента США Мелания Трамп появилась в пальто от Dior. На верхней одежде первой леди были все популярные цвета сезона – белый, бежевый, красный и черный. Обула Мелания свои любимые замшевые сапоги на высоком каблуке от Christian Louboutin.

 

 

Однако образы Иванки и Тиффани были не менее удачно подобраны для такой церемонии. Старшая дочь Дональда Трампа выбрала пальто в клетку, черное платье, красные сапоги и темную сумку. Дополнила образ повязкой на голове в белый горошек. Тиффани Трамп выбрала для выхода наряд в розовых тонах: розовое пальто, сумку и платье дополнили золотые туфли-лодочки и крупные серьги.

Іванка та Тіффані Трамп
Иванка и Тиффани Трамп на церемонии в США / Instagram @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп на церемонии помилования индейки / Instagram @alwaysivanka

Теги: LifeStyle Мода Дональд Трамп Иванка Трамп Меланья Трамп Новости США
Источник: 24 канал
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