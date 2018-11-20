Общий выход: Мелания и дочери Дональда Трампа вместе посетили церемонию в США – фото

Дочь и жена президента США Дональда Трампа вместе пришли на церемонию помилования индеек. Иванка, Тиффани и Мелания Трамп появились на празднике в элегантных нарядах и в прекрасном настроении.

В четверг, 22 ноября, США празднует День благодарения, к которому американцы всегда готовятся с особой трепетностью. Обязательным блюдом на столе должна быть индейка, фаршированная яблоками или тыквой. Семья президента посетила мероприятие, приуроченное помилованию птицы. Согласно этой традиции, хотя бы одна индейка должна остаться вне праздничного стола.

Читайте также: Дональд и Мелания Трамп готовят Белый дом к Рождеству: трогательные фото

На церемонии помилования жена президента США Мелания Трамп появилась в пальто от Dior. На верхней одежде первой леди были все популярные цвета сезона – белый, бежевый, красный и черный. Обула Мелания свои любимые замшевые сапоги на высоком каблуке от Christian Louboutin.

Однако образы Иванки и Тиффани были не менее удачно подобраны для такой церемонии. Старшая дочь Дональда Трампа выбрала пальто в клетку, черное платье, красные сапоги и темную сумку. Дополнила образ повязкой на голове в белый горошек. Тиффани Трамп выбрала для выхода наряд в розовых тонах: розовое пальто, сумку и платье дополнили золотые туфли-лодочки и крупные серьги.



Иванка и Тиффани Трамп на церемонии в США / Instagram @alwaysivanka