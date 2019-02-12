Обстрел в Голливуде: рэпер Ашер стал жертвой вооруженного нападения

Американский певец Ашер и известный рэпер Rich the Kid со своими помощниками 12 февраля стали жертвами вооруженного ограбления в студии Westlake в Голливуде.

Неизвестные начали стрельбу с целью ограбления рэпера Rich the Kid. Об этом сообщает издание TMZ.

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К слову, на Rich the Kid уже совершали нападение летом 2018 года в Лос-Анджелесе, после чего рэпер был тяжело ранен.

Очевидцы утверждают, было слышно около десяти выстрелов. По их словам, они видели, как неизвестный мужчина, открывший огонь, скрылся из студии. Певец Ашер, который был в помещении, не пострадал. Так же, как и Rich the Kid.

Заметим, что подробности происшествия и подозреваемые устанавливаются. Сам Ашер обстрел студии не комментирует.