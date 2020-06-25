Певица Alyosha вскоре станет мамой доченьки. Несмотря на последние сроки беременности звезда устраивает прогулки по Киеву, во время которых демонстрирует свой округлый живот в обтягивающих платьях. Фаны не обошли вниманием разительных изменений ее тела и прозвали артистку "пузатик".

Еще на шестом месяце беременности певица жаловалась, что из-за большого живота не видит своих ног и испытывает трудности при выполнении обыденных дел. За два месяца ее формы увеличились, однако Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) уверенно преодолевает дискомфорт и устраивает прогулки на свежем воздухе, которыми делится в инстаграм-профиле.

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В своем гардеробе певица находит вещи, которые акцентируют на ее положении, которое чрезвычайно идет будущей многодетной мамочке. Для летнего отдыха в парке она выбрала обтягивающее платье серого цвета длины миди и белый жакет. Аутфит знаменитость дополнила стильной светлой шляпкой.

Если платье лишь выделяло огромный живот Alyosha, то выбор обуви поклонники раскритиковали. Для прогулки по парку звезда выбрала туфли на высоких каблуках, что вызвало недовольство фолловеров. Они посоветовали артистке выбирать комфортную обувь: "На прогулку надевайте что-то удобное, а не каблуки".

Реакция сети

Преданные поклонники Alyosha внимательно следят за изменениями тела кумира, которая вот-вот станет мамой доченьки. Они заметили, что с момента последней съемки живот знаменитости существенно увеличился. Пользователи сети засыпали ее комментариями, прозвав "пузатик", и сравнили округлый живот с воздушным шариком: "Красивый пузатик", "Такой милый животик", "Какой прекрасный животик", "Как воздушный шарик впереди".