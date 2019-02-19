Очаровательная Кира Найтли примерила платье от Chanel: фото

33-летняя звезда фильма "Анна Каренина", которая является одной из самых известных и популярных актрис голливудского кино, Кира Найтли, посетила мировую премьеру фильма "Последствия".

18 февраля вечером в Лондоне актриса поразила всех своим выходом на красную дорожку в роскошном платье от Chanel.

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Длинное черное платье состояло из многослойной юбки из фатина с блестящим поясом-корсетом. Такой наряд презентовал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд, который умер 19 февраля 2019 года, на показе модного дома в коллекции осень-зима 2004/2005.

Свой образ Кира Найтли дополнила легкими локонами с ярким украшением на голове, а также легким макияжем.



Кира Найтли / Getty Images



​Кира Найтли / Getty Images



Платье Chanel на показе осень-зима 2004/2005



Что известно о фильме "Последствия"? Это военная драма режиссера Джеймса Кента. Действие фильма разворачивается в послевоенной разрушенной Германии. В центре сюжета англичанин Льюис Морган, который стал временным мэром Гамбурга и вынужден возрождать город. Льюис вместе со своей женой заселяется в дом, где также проживает немецкий архитектор со своей нервной дочкой. Сумеет ли Льюис воздержаться от возмездия?