Очаровательная Кира Найтли примерила платье от Chanel: фото

21 Читати новину українською
Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

33-летняя звезда фильма "Анна Каренина", которая является одной из самых известных и популярных актрис голливудского кино, Кира Найтли, посетила мировую премьеру фильма "Последствия".

18 февраля вечером в Лондоне актриса поразила всех своим выходом на красную дорожку в роскошном платье от Chanel.

Читайте также: Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд умер

Длинное черное платье состояло из многослойной юбки из фатина с блестящим поясом-корсетом. Такой наряд презентовал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд, который умер 19 февраля 2019 года, на показе модного дома в коллекции осень-зима 2004/2005.

Свой образ Кира Найтли дополнила легкими локонами с ярким украшением на голове, а также легким макияжем.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
​Кира Найтли / Getty Images


Платье Chanel на показе осень-зима 2004/2005
 

Что известно о фильме "Последствия"? Это военная драма режиссера Джеймса Кента. Действие фильма разворачивается в послевоенной разрушенной Германии. В центре сюжета англичанин Льюис Морган, который стал временным мэром Гамбурга и вынужден возрождать город. Льюис вместе со своей женой заселяется в дом, где также проживает немецкий архитектор со своей нервной дочкой. Сумеет ли Льюис воздержаться от возмездия?

blog_ava
Сколько украинских военных погибло в войне на Донбассе: страшная цифра
сегодня
364
Теги: LifeStyle Стиль и мода Кира Найтли Голливуд Chanel
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах
сегодня 15:00 Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах
336
Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
сегодня 13:00 Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
Уляна Корицька 123
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
18 февраля 18:59 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
254
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
18 февраля 18:05 Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
136
Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
18 февраля 16:24 Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
2624
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
18 февраля 16:00 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 909
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук