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Очень по-украински: Ольга Сумская призналась, что в ее внешности раздражало режиссеров

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Ольга Сумская призналась, что в ее внешности раздражало режиссеров
Ольга Сумская призналась, что в ее внешности раздражало режиссеров / Instagram / @olgasumska

Успешная украинская актриса начала кинокарьеру в 17 лет. Однако сначала Ольгу Сумскую не слишком охотно утверждали на роли. Как выяснилось, режиссеры воспринимали ее густые брови как недостаток во внешности и даже предлагали избавиться от них.

 

Ольга Сумская получила свою бешеную популярность и народную любовь еще в юном возрасте. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала сообщение-признание, которым объявила, что причиной ее неудач на кастингах долгое время был именно слишком украинская внешность.

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Актриса рассказала, что режиссерам не нравились ее густые темные брови. Несмотря на то, что именно о таких брови мечтают современные модницы, много лет назад Сумскую уговаривали избавиться от них. Она вспомнила, что во время проб на роли в кино гримеры зарисовывали ей брови или же вообще предлагали убрать. Однако юная девушка не соглашалась жертвовать естественной красотой ради будущей карьеры.

Именно такие брови сегодня в тренде. А когда все режиссеры киностудии Довженко хотели мне их выщипать, потому что это, мол, очень по-украински,
 – отметила Ольга Сумская.

Знаменитость призналась, что 17-летней провалила кастинг на роль в фильме "Накануне" украинского кинорежиссера Николая Мащенко. Тогда утвердили российскую актрису и, судя по всему, причиной стал именно "дефект" во внешности Сумской – густые украинские брови. Она не скрывает, что тогда это стало для нее настоящим разочарованием, ведь она мечтала поработать с ведущим сценаристом. Однако звезда не опустила руки и все же нашла свою роль, для которой ее внешность и способности подходили идеально – главная героиня в сериале "Роксолана".

Для просмотра всех архивных фото Ольги Сумской листайте влево

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саме такі брови сьогодні в тренді..А колись всі режисери на кіностудії Довженка хотіли мені їх вищипати,бо це ,мовляв,дуже по-українські...Коли приходила на кінопроби ,гримери мені їх замальовували або пропонували одразу прибрати,я пручалась і викликала негатив..На фото в історичному вбранні якраз фотопроби на роль у фільмі «Накануне» Миколи Мащенка,мені 17років, проби(сьогодні це кастинг) проходили в декілька етапів,але затвердили російську артистку..Як я переживала..Плакала,бо дуже хотіла знятися у Мащенка..Моя мама навіть лист йому написала,як ви могли,мовляв,не оцінити мою дитину!До чого це я?А до того,що кастингів може бути дууууже багато,але треба завжди вірити в себе і твоя роль тебе знайде!Треба тільки,аби карантин закінчився!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Сумская
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