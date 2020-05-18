Очень по-украински: Ольга Сумская призналась, что в ее внешности раздражало режиссеров

Успешная украинская актриса начала кинокарьеру в 17 лет. Однако сначала Ольгу Сумскую не слишком охотно утверждали на роли. Как выяснилось, режиссеры воспринимали ее густые брови как недостаток во внешности и даже предлагали избавиться от них.

Ольга Сумская получила свою бешеную популярность и народную любовь еще в юном возрасте. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала сообщение-признание, которым объявила, что причиной ее неудач на кастингах долгое время был именно слишком украинская внешность.

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Актриса рассказала, что режиссерам не нравились ее густые темные брови. Несмотря на то, что именно о таких брови мечтают современные модницы, много лет назад Сумскую уговаривали избавиться от них. Она вспомнила, что во время проб на роли в кино гримеры зарисовывали ей брови или же вообще предлагали убрать. Однако юная девушка не соглашалась жертвовать естественной красотой ради будущей карьеры.

Именно такие брови сегодня в тренде. А когда все режиссеры киностудии Довженко хотели мне их выщипать, потому что это, мол, очень по-украински,

– отметила Ольга Сумская.

Знаменитость призналась, что 17-летней провалила кастинг на роль в фильме "Накануне" украинского кинорежиссера Николая Мащенко. Тогда утвердили российскую актрису и, судя по всему, причиной стал именно "дефект" во внешности Сумской – густые украинские брови. Она не скрывает, что тогда это стало для нее настоящим разочарованием, ведь она мечтала поработать с ведущим сценаристом. Однако звезда не опустила руки и все же нашла свою роль, для которой ее внешность и способности подходили идеально – главная героиня в сериале "Роксолана".

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