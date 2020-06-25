Победительница 10 сезона "Холостяка" хоть и не смогла построить отношения после проекта, однако завоевала бешеную поддержку зрителей. Даша Ульянова публично ностальгирует за съемками реалити-шоу и публикует соблазнительные фото из Таиланда.

После финала проекта "Холостяк" съемки в жизни гимнастки из Кривого Рога не прекратились. Девушка переехала в столицу и едва ли не каждый день позирует перед камерой, лишь увеличивая свою популярность и аудиторию в инстаграм-профиле.

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Однако слава свалилась на Дашу Ульянову именно благодаря участию в романтическом реалити-шоу, которая стала фантастическим опытом для нее. Поэтому она часто просматривает архивы галереи и с радостью публикует фото из зарубежных путешествий. Несколько недель вместе с другими девушками красавица провела в солнечном Таиланде, где успела насладиться отдыхом на роскошных пляжах.

Так, Даша Ульянова опубликовала фото, на котором сексуально позировала в минибикини, лежа на пляже. Лицо без макияжа она прикрыла солнцезащитными очками, а вот роскошные формы подчеркнула ярким оранжевым купальником на завязках. Бюстгальтер был откровенно маловат для ее пышного бюста, однако прекрасно акцентировал на груди. Стройные подтянутые ножки гимнастка также засветила в кадре.

В подписи к пикантной записи Даша Ульянова назвала места, в которых она чувствует себя в полной безопасности и релаксирует. По ее словам, это дом ее семьи, берег моря или океана, а также объятия родного человека.

Стоит отметить, что во время выхода в эфир эпизодов шоу "Холостяк-10" победительница проекта почти не публиковала фото со съемок, в отличие от других участниц. Однако уже тогда Даша не упускала возможность показать подписчикам свою роскошную фигуру в этом же провокационном купальнике.