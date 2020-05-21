Очень сексуально: Ким Кардашян повторила культовый образ Кристины Агилеры из 2000-х

Светская львица и блогер Ким Кардашян часто любит повторять образы из прошлых десятилетий, особенно – образы певицы Шер. На этот раз она решила перевоплотиться в Кристину Агилеру и повторила ковбойский look.

39-летняя Ким Кардашян уже не впервые устраивает импровизированные фотосессии в домашней изоляции. Звезда перебирает свой гардероб, воспитывает детей и продолжает рекламировать белье собственного бренда SKIMS. На новых снимках в инстаграме женщина решила продемонстрировать, как можно осовременить образ 2000-х и добавить ему еще большей пикантности.

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Для фотосессии возле собственного автомобиля Ким позировала в белом спортивном бюстгальтере и трусиках, а также выбрала белые кожаные брюки с разрезами. Завершила свой образ женщина прозрачными туфлями с серебристой пряжкой и черными округлыми очками. Она снова стала блондинкой, а макияж был выполнен в нюдовых тонах.

"Нарядилась, а идти некуда", – подписала свои фото Ким Кардашян.

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Добавим, что похожий образ раньше показала младшая сестра Ким – миллионерша Кайли Дженнер. На праздник Хэллоуина прошлого года она предстала в похожем ярком костюме, обозначив тогда на фото Кристину Агилеру. Ведь именно она в начале своей карьеры часто появлялась в таких нарядах, в частности, в клипе на популярную песню Dirrty.

Кристина Агилера – Dirrty: смотреть видеоклип онлайн