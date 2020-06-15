Сериал "Очень странные дела" уже получил миллионную армию поклонников. И пока киноманы ожидают выход 4 сезона, представители Netflix решили предложить 9 других проектов, которые точно не разочаруют.

В подборку вошли как известные проекты, которые украинские зрители уже могли видеть, так и малоизвестные сериалы. Поэтому если вы любите фэнтези с интересным и непредсказуемым сюжетом, тогда подборка от Netflix вам пригодится.

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"Ключи Локков"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Количество серий – 11

В центре сюжета сериала – семья Локков, которая переезжает в старинное семейное поместье. Отец главных героев трагически умер, поэтому его жена и трое детей Боди, Кинсер и Тейлер по-разному переживают утрату. Но семейный дом оказывается значительно интереснее, когда подростки находят таинственные ключи, которые могут наделять магическими силами.

Смотрите трейлер к сериалу "Ключи Локков": видео

"Рассвет"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,7

Количество серий – 10

По сюжету, школьник Джош отправляется в город Глендейл, где наступил апокалипсис. Парень хочет найти любимую, которая исчезла после жутких событий. Главного героя сопровождают Анжелика и одноклассник Уэсли, которых ждет борьба с мутантами, напоминающими зомби, и безжалостными бандами.

Смотрите трейлер к сериалу "Рассвет": видео

"Черное пятно"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,5

Количество серий – 16

Франк Сириани, который работает прокурором, решает проверить одно из отделений полиции. В небольшом городе количество убийств превысило средние показатели по всей стране, что и привлекло внимание мужчины. Особенно тщательно прокурор хочет изучить работу предшественника местного шерифа Лорен Вайс. И в этом деле Франк найдет много непонятных деталей.

Смотрите трейлер к сериалу "Черное пятно": видео

"Общество"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Количество серий – 11

Молодые люди попадают в жуткую копию своего города, где живут только подростки. Все остальные жители вместе с их родителями куда-то исчезли. И сначала такой город был раем для школьников, однако все меняется, когда главные герои понимают, что их беззаботные будни превратились на выживание.

Смотрите трейлер к сериалу "Общество": видео

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"Невинные"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,2

Количество серий – 8

Главные герои Гарри и Джун хотят начать новую жизнь. Подростки убегают из дома, не имея никаких средств к существованию или планов на будущее. Но именно в этом путешествии влюбленные понимают, почему родители были против их отношений, ведь оба имеют сверхъестественные способности. Но это не единственное, что от Гарри и Джун скрывали родители.

Смотрите трейлер к сериалу "Невинные": видео

"Покои"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,5

Количество серий – 10

Главная героиня пережила сложную операцию на сердце и пытается узнать, кто был ее донором. Однако врачи тщательно скрывают все данные, что еще больше подталкивает девушку начать собственное расследование. Кроме того, она чувствует, что новое сердце начинает влиять на нее, изменяя обычные привычки и даже черты характера.

Смотрите трейлер к сериалу "Покои": видео

"Мне это не нравится"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,6

Количество серий – 7

17-летняя Сидни имеет сверхъестественные способности, о которых узнала недавно. Девушка-подросток начинает изучать свои новые возможности и обдумывает, как жить дальше. И на фоне этого Сидни получает информацию о загадочном самоубийстве своего отца.

Смотрите трейлер к сериалу "Мне не нравится": видео

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"Жуткие приключения Сабрины"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

Количество серий – 36

Сабрина Спеллман свиду – обычная школьница. Однако на самом деле девушка является наполовину ведьмой, которая всегда сталкивается с жуткими потусторонними существами, которые пытаются убить не только главную героиню, но и ее родственников.

Смотрите трейлер к сериалу "Жуткие приключения Сабрины": видео

"Тьма"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 19

В маленьком городе при загадочных обстоятельствах начинают исчезать люди. За дело берется шериф Шарлотта Допплер и полицейский Ульрих Нильсен, брат которого также исчез в 1986 году. Кроме этого, в расследовании помогает весь город, в том числе, ученик Йонас Канвальд, который может найти новые детали запутанного дела.

Смотрите трейлер к сериалу "Тьма": видео