Очень горячо: Эмили Ратажковски засветила соблазнительную фигуру в откровенном купальнике – фото

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Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Instagram / @emrata

28-летняя модель и звезда социальных сетей Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци в Майами, продемонстрировав свою идеальную фигуру в бикини собственного бренда Inamorata.

Так, Эмили Ратажковски доказывает, что лето еще не закончилось! Девушка загорала у бассейна в одном из отелей Майами. Для отдыха модель надела купальник, который едва прикрывал ее пышную грудь.

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Стоимость бикини, которое называется на официальном сайте Encinitas, составляет 160 долларов. А дополнила свой образ Эмили трендовой в этом сезоне панамой с анималистичным леопардовым принтом.

Новые снимки, которые появились в сети, взбудоражили воображение многих поклонников девушки. Добавим, что Ратажковски является сторонницей идей феминизма. Она неоднократно заявляла, что она в восторге от своей фигуры, поэтому не стесняется демонстрировать свою красоту.

По словам модели, каждая женщина должна любить себя такой, какой она есть и не обращать внимания на осуждение общества.

Эмили Ратажковски / Фото: Action Press

 

 

 

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Эротика Новости LifeStyle Эмили Ратажковски
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