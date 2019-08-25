Очень откровенно: Настя Каменских снялась в эротической фотосессии полуобнаженной

Украинская певица Настя Каменских шокировала многих поклонников в социальных сетях, опубликовав свои новые снимки с эротической непрофессиональной фотосессии.

Новые горячие фото Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram. Добавим, что знаменитость часто снимается в смелых образах и откровенных фото, однако новые фотографии из ванной комнаты понравились не всем пользователям. Как известно, певица неоднократно рассказывала, что не видит ничего плохого в распространении пикантных снимков.

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В новой фотосессии звезда позирует в тусклом свете в полупрозрачном боди, через который она засветила грудь. Дополнением образа стали стильные заколки на волосах и макияж с акцентом на глазах.

"Я твоя мечта", – подписала кадры Каменских.

Некоторые подписчики в Instagram возмутились, почему Настя после свадьбы публикует откровенные снимки. Но ее муж Потап не замедлил с ответом, ставшим самым популярным в комментариях.

"Нннннааааааасть! Айда домой!" – эмоционально написал рэпер.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux