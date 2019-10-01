"Очень странные дела 4": сеть заинтриговал первый тизер нового сезона
Американский научно-фантастический сериал "Очень странные дела" (Stranger Things) вызвал немалый фурор благодаря первым трем сезонам. После выхода последнего создатели ленты пообещали о создании 4 сезона, который должен поразить не менее предыдущих.
Краткий тизер из будущего 4 сезона "Очень странных дел" появился в сети 30 сентября. В нем появляется цифра "4", а после нее сообщение: "Мы больше не в Хоукинсе". Никаких других деталей относительно даты премьеры 4 сезона сериала или сюжета пока не сообщается.
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Смотрите первый тизер "Очень странные дела 4" онлайн:
На Twitter-странице сериала "Очень странные дела" в комментарии к видео говорится: "У нас есть удивительная команда, которая работает над 4-м сезоном, и мы не можем ждать, чтобы не поделиться этим с вами. Спасибо за вашу страсть и вашу любовь к нашему шоу... Давайте держать дверь в этой заинтересованности открытыми, да? Между прочим, мы уже не в Хоукинсе...".
Стоит напомнить, что события всех трех сезонов происходили в вымышленном городе Гоукинс, штат Индиана, 1980-х годов. Там главные герои Джойс Байерс (Вайнона Райдер), Джим Хоппер (Дэвид Харбор), Майк Вилер (Финн Вулфгард), Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) и Лукас Синклер (Калеб Маклафлин) узнают о секретной правительственной организации, занимающегося исследованием неподвластной ей могущественной силы. Авторами "Очень странных ден" стали братья Даффер, которые снимали ленту для сервиса VOD Netflix.
Сериал "Очень странные дела" / IMDb