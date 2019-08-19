Очередь отца: Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью

Голливудский киноактер Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк редко проводил время со своей дочерью. Но на днях его заметили на улицах Малибу с 2-летней Леей.

Журналисты издания Hollywood Life подловили Купера вместе с компанией друзей и Леей озабоченного и не слишком веселого. На фотографиях также можно увидеть, что он существенно изменил имидж – отрастил усы и сделал прическу пышнее. Для кино это, или по собственному желанию – неизвестно, но выглядел он довольно неожиданно.

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Брэдли Купер с дочерью​ Леей в Малибу / Hollywood Life



Брэдли Купер с дочерью​ Леей в Малибу / Hollywood Life

Стоит добавить, что после расставания с моделью Ириной Шейк, экс-пара поделила опеку между собой над общей дочерью. В начале августа девочку можно было увидеть на испанских курортах с 33-летней Ириной, а уже сейчас с ней отдыхает 44-летний Брэдли. Последний раз папарацци его видели с Леей 20 июля.

Что известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера?

Ирина и Брэдли считались идеальной парой, ведь каждый раз они демонстрировали особые чувства. Впервые о разладе в их отношениях заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Рождение звезды" Леди Гагой. Во время Оскара знаменитости откровенно флиртовали, в то время как Ирина Шейк и Глория Кампано были в зале. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом.

Впоследствии инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили расстаться еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды". Поэтому только после безумного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой. Впоследствии экс-пара договорилась об опеке над ребенком.