Очередь отца: Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью

140 Читати новину українською
Брэдли Купер с доерью Леей в Малибу
Брэдли Купер с доерью Леей в Малибу / Hollywood Life

Голливудский киноактер Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк редко проводил время со своей дочерью. Но на днях его заметили на улицах Малибу с 2-летней Леей.

Журналисты издания Hollywood Life подловили Купера вместе с компанией друзей и Леей озабоченного и не слишком веселого. На фотографиях также можно увидеть, что он существенно изменил имидж – отрастил усы и сделал прическу пышнее. Для кино это, или по собственному желанию – неизвестно, но выглядел он довольно неожиданно.

 Читайте также: Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью

Бредлі Купер і Лея
Брэдли Купер с дочерью​ Леей в Малибу / Hollywood Life

Бредлі Купер і Лея
Брэдли Купер с дочерью​ Леей в Малибу / Hollywood Life

Стоит добавить, что после расставания с моделью Ириной Шейк, экс-пара поделила опеку между собой над общей дочерью. В начале августа девочку можно было увидеть на испанских курортах с 33-летней Ириной, а уже сейчас с ней отдыхает 44-летний Брэдли. Последний раз папарацци его видели с Леей 20 июля.

Что известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера?

Ирина и Брэдли считались идеальной парой, ведь каждый раз они демонстрировали особые чувства. Впервые о разладе в их отношениях заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Рождение звезды" Леди Гагой. Во время Оскара знаменитости откровенно флиртовали, в то время как Ирина Шейк и Глория Кампано были в зале. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом.

 

Впоследствии инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили расстаться еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды". Поэтому только после безумного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой. Впоследствии экс-пара договорилась об опеке над ребенком.

blog_ava
Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
сегодня
51779
Теги: LifeStyle Звездные разводы Звездные дети Брэдли Купер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
сегодня 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
217
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 914
Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
19 августа 12:25 Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
141
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
19 августа 10:31 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 1138
У красоты нет возраста: топ самых соблазнительных женщин, которым за 50
18 августа 16:32 У красоты нет возраста: топ самых соблазнительных женщин, которым за 50
Анастасія Манюхіна 2320
Новости
Больше новостей
Залиште відгук