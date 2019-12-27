Очередная жертва Кевина Спейси Ари Бен покончил жизнь самоубийством

Экс-супруг дочери норвежского короля Харальда Ари Бен покончил с собой на Рождество, 25 декабря. Писатель скончался на 47 году жизни. В 2017 году он шокировал признанием, что десять лет назад подвергся сексуальным домогательствам от американского актера Кевина Спейси.

В рождественский вечер умер норвежский автор и художник Ари Бен, совершив самоубийство. Ему было 47 лет. Причина самоубийства до сих пор неизвестна. Мужчина стал одним из 30 человек, которые обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.

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О его смерти сообщило норвежское издание VG.

С большим сожалением в наших сердцах мы, ближайшее окружение Ари Бена, вынуждены сообщить, что он покончил жизнь самоубийством,

– говорится в сообщении.



Принцесса Марта Луиза и Ари Бен в Стокгольмском дворце 13 июня 2015 года

С 2002 до 2016 года Бен был мужем принцессы Марты Луизы Норвежской. У супругов трое дочерей.

Бывший зять короля Норвегии Ари Бен рассказал о домогательствах со стороны скандального актера Кевина Спейси. Инцидент произошел в 2007 году, когда американский актер проводил прием после концерта в честь присуждения Нобелевской премии мира.

Мы провели прекрасную беседу и он сидел рядом со мной. Через пять минут он сказал: "Эй, давай выйдем на воздух и покурим". Затем он опустил руку под стол и схватил меня за яйца ...

– сказал Бен.



Ари Бен / Instagram / @ari.behn

В сентябре 2019 года в Калифорнии во время рассмотрения дела в суде внезапно умер массажист, который также обвинял Кевина Спейси в сексуальных домогательствах во время сеанса массажа. Поэтому без обвинителя невозможно вести следствие и доказывать преступление в суде. Поэтому скандальное дело Кевина Спейси закрыли.