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Очередной конфуз: 79-летний Аль Пачино не знал, в эфире какого шоу дает интервью

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Аль Пачино в эфире The One Show / BBC

Известный американский театральный и киноактер в очередной раз вызывает обеспокоенность мирового сообщества своим поведением. Аль Пачино озадачил публику тем, что даже не знал название шоу, на которое его пригласили. А впоследствии звезда пытался покинуть студию прямо посреди интервью во время прямого эфира.

Знаменитый актер в очередной раз публично оконфузился. Не успело интернет-сообщество высмеять его падение на красной дорожке кинопремии BAFTA-2020 под вспышками сотен камер, как Аль Пачино дал очередной повод для обсуждения.

Горячая тема: Конфуз на BAFTA-2020: 79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке

Во вторник, 4 февраля, культовый артист стал гостем вечернего выпуска The One Show на телеканале BBC One. Он появился в прямом эфире программы вместе с 28-летним американским актером Логаном Лерманом, чтобы популяризировать драматический телесериал "Охотники". Однако, судя по всему, молодой коллега по съемочной площадке значительно лучше подготовился к разговору с журналистами.

Во время программы Аль Пачино заявил, что всегда мечтает о том, что делает. Когда же ведущий спросил голливудскую знаменитость, мечтал ли он о The One Show, актер не на шутку растерялся. Его озабоченное лицо красноречиво подтвердило, что звезда не знал даже названия ток-шоу. К счастью, ведущим программы и коллеге Логану Лерману удалось реабилитироваться.

Однако на этом конфузы не закончились. Аль Пачино неожиданно поднялся с дивана и заявил: "Я собирался уйти". Ведущие объяснили, что программа до сих пор продолжается и ему придется дождаться ее окончания.

Такое поведение легенды кинематографа быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. И если одни уверяют, что во всем виноват менеджер Аль Пачино, то другие убеждены, что этот инцидент еще долго будет преследовать актера.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голливуд
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