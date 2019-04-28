Очередной курьез Мелании: Белый дом поздравил ее с днем рождения и это стало мемом

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @whitehouse

26 апреля – особый день для Белого дома, ведь тогда отмечала свое 49-летие первая леди США Мелания Трамп. В честь этого резиденция президента США поздравила ее, опубликовав фото на своей официальной странице в Instagram. На снимке жена Дональда Трампа одна сидит на диване в окружении журналистов и фотографов.

Однако это фото быстро распространилось в сети и стало мемом, об этом пишет издание Daily Mail.

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"С днем рождения, Мелания Трамп", – говорится в подписи оригинальной фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The White House (@whitehouse)

 

Некоторые из пользователей решили не оставлять Маланью одинокой на снимке и "прифотошопили" к ней героев других популярных мемов, Дональда Трампа, а также Владимира Путина.

Некоторые даже пошутил над первой леди США, примерив на нее культовый образ Серсеи Ланнистер из сериала "Игра престолов".

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Дональд Трамп Меланья Трамп Мемы
Источник: LifeStyle 24
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