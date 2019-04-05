Очередной рекорд от Marvel: фильм "Капитан Марвел" собрал в прокате более миллиарда долларов

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"Капитан Марвел" собрал в прокате более миллиарда долларов
"Капитан Марвел" собрал в прокате более миллиарда долларов / IMDb

Долгожданная кинолента о первой женщине-супергерое, премьера которой состоялась 7 марта 2019 года, установила еще один рекорд вселенной Marvel. Фильм "Капитан Марвел" собрал больше, чем 1 миллиард долларов в прокате и еще раз показал заинтересованность зрителей лентами, которые сняты на основе комиксов.

Супергеройский фильм "Капитан Марвел" является седьмым по счету творением от Marvel, который смог показать такой высокий результат в прокате. Об этом сообщает издание Deadline.

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Также в источнике отмечается, что за первый уикенд в прокате в США кинокартина собрала 358 миллионов долларов, а на международном рынке – 645 миллионов долларов.

Сумма кассовых сборов на данный момент составляет более одного миллиарда долларов. До резонансного успеха картины "Капитан Марвел" таких результатов добились следующие картины: "Первый мститель: Гражданская война" ("Первый мститель: Противостояние"), три части "Мстителей", "Черная пантера" и "Железный человек 3".

Стоит отметить, что общая сумма кассовых сборов по всем лентам от вселенной Marvel, которых двадцать одна, составляет более 18 миллиардов долларов.

 
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Теги: LifeStyle Кино
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