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Очередной скандал: принц Гарри еще летом договорился о работе Меган Маркл в Disney

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Принц Гарри и Меган Маркл попали в очередной скандал / www.gettyimages.com

Оказывается, герцоги Сассекские планировали сложение королевских полномочий еще летом 2019 года. В сети появилось видео, на котором видно, как принц Гарри обсуждает возможность Меган Маркл работать на студию Disney.

Видео переговоров опубликовал таблоид TMZ, после чего ролик быстро распространили в сети. Кадры, которые уже вызвали немалый резонанс, были сделаны во время выхода герцогов Сассекских на премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне, прошедшей в середине июля 2019 года.

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На фото и видео видно, как принц Гарри и Меган Маркл общаются с голливудскими звездами. И пока герцогиня наслаждалась беседой с Бейонсе, ее муж активно обсуждал их будущее с генеральным директором киностудии Disney Робертом Айгером. В разговоре принц Гарри предложил, чтобы Меган Маркл участвовала в озвучивании мультфильмов.

Вы знаете, что она прекрасно меняет голос? Вы выглядите удивленным, но она действительно заинтересована в этом,
– говорилось в беседе.

Роберт Айгер и правда не ожидал такого предложения от герцога Сассекского, ведь общеизвестно, что представители монархии выполняют свои обязанности и не могут работать. Однако генеральный директор Disney все же пригласил Меган на пробу.

Интересно, что информацию о сотрудничестве с Голливудом супруги тщательно скрывали не только от общественности, но и от родственников. Только на днях стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с Disney и будет озвучивать персонажей мультфильмов. По неофициальным данным, она уже начала выполнять свою работу и перед Рождеством приняла участие в записи. Все средства, полученные от киностудии, герцоги Сассекские будут передавать благотворительному фонду, занимающемуся защитой животных.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Меган Маркл Новости LifeStyle Disney Принц Гарри Королівська сім'я
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