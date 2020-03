Очередной скандал: сын Вуди Аллена публично выступил против мемуаров режиссера

Легендарный голливудский режиссер Вуди Аллен попал в очередной скандал. Его сын Ронан Фэрроу публично выступил против мемуаров, изданных 84-летним отцом.

Уже 7 апреля 2020 года мир увидят мемуары Вуди Аллена. Книга выйдет под названием Apropos of Nothing ("Относительно ничего"). Однако именно это издание заставило сына режиссера сделать резонансное заявление, сообщает Just Jared.

Читайте также: Бывшего бойфренда Анджелины Джоли обвинили в изнасиловании: реакция Тимоти Хаттона

Ронан Фэрроу отметил, что мемуары его отца должны были опубликовать гораздо раньше. Однако этому помешал скандал, который разгорелся в их семье. Усыновленная дочь Вуди Аллена заявила, что была жертвой сексуального насилия. Сам Вуди Аллен опровергает эти обвинения, что мог описать и в своих мемуарах.

Издать книгу согласились Grand Central Publishing – подразделение издательства Hachette, в котором работает 32-летний журналист Ронан Фэрроу, который является сыном режиссера. Он заявил, что руководство скрывало информацию о печати издания.

"Hachette, мой издатель, приобрел мемуары Вуди Аллена после того, как другие крупные издатели отказались сделать это. Он скрыл это от меня и своих работников. В то время мы работали над "Поймай и убей" – книгой, которая рассказывает о том, как влиятельные люди, включая Вуди Аллена, избегают ответственности за сексуальное насилие. Я также сказал Hachette, что, если издатель будет вести себя так, я не смогу работать там", – заявил Ронан Фэрроу.

Интересно, что именно сын Вуди Аллена работал над расследованием преступлений Харви Вайнштейна. Именно его публикации помогли выявить десятки жертв сексуального насилия. Поэтому в данной ситуации Ронан Фэрроу стал на защиту своей сестры Дилан.

С моей сестрой Дилан никогда не связывались, чтобы она опровергла или отрицала жестокое обращение, которому она подверглась от Вуди Аллена. Я посоветовал Hachette из уважения к своим читателям, авторам и репутации провести тщательную проверку мемуаров Вуди Аллена, в частности, каких-либо утверждений, которые указывают, что моя сестра врет,

– добавил он.

Ситуация в семье режиссера является довольно шаткой. Вуди Аллен убеждает общественность, что на самом деле не насиловал удочеренную девочку, а Дилан всегда оказывала психологическое давление на звездных родителей, в частности, Мию Фэрроу. Сын режиссера Мозес подтвердил эти заявления режиссера и обвинил сестру во лжи. На защиту отца стала и другая его усыновленная дочь Сун-И Превин.

"Я никогда не была заинтересована в том, чтобы поквитаться с Мией. Но то, что случилось с Вуди – несправедливо. Миа воспользовалась движением #MeToo и выставила Дилан жертвой. И новое поколение слышит об этом, хотя этого не должно происходить", – добавила она.