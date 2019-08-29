Очки со стразами и блестящая рубашка: Дэвид Бекхэмом смешно спародировал Элтона Джона

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Дэвид Бекхэм и Элтон Джон
Дэвид Бекхэм и Элтон Джон / Instagram / @victoriabeckham

Звездное британское семейство Виктория и Дэвид Бекхэмы отдохнули вместе с певцом Элтоном Джоном и его партнером Дэвидом Ферниш на юге Франции на яхте композитора.

Знаменитости опубликовали совместное фото на своих страницах в Instagram. К примеру, Дэвид Бекхэм на совместном фото с Элтоном Джоном подписал, что "знает певца уже 24 года, а смеется с ним, как впервые". Добавим, что именно легендарный артист стал крестным отцом двух детей звездного семейства – Бруклина и Ромео.

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Забавное фото своего мужа показала Виктория. На нем Дэвид позирует в солнцезащитных очках со стразами и в рубашке из коллекции Versace с золотым принтом. В подписи дизайнер обозначила название фильма "Рокетмен".

Девід Бекхем
Дэвид Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

рокетмен
Фильм "Рокетмен" / Скриншот

"Замечательное лето с прекрасными людьми. Мы с Дэвидом любим вас, ребята", – добавила Виктория Бекхэм в подписи под совместным фото.

Интересно, что для морской прогулки дизайнер примерила два роскошных вечерних платья из собственной колекциии. Дэвид  по этому поводу даже пошутил: "Действительно? Одеться на яхту в стиле Виктории Бекхэм". Добавим, что полная стоимость платья на официальном сайте дизайнера – около 57 тысяч гривен.

Бекхэмы на яхте с Элтоном Джоном и его возлюбленным / Instagram / @victoriabeckham / @davidbeckham

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Теги: LifeStyle Элтон Джон Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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