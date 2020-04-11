Одесситы продолжают нарушать самоизоляцию: герои мультфильма "Маша и медведь" на улицах города
Несмотря на усиление карантинного режима, украинцы прибегают к оригинальным способам прогулок по городу в соответствии с установленными нормами. Так, жители Одессы ранее переодевались в персонажей книги "Алиса в стране чудес", а теперь примеряли образы героев мультфильма "Маша и медведь".
Согласно усилениям общенационального карантина, украинцы должны оставаться дома только в случае крайней необходимости. Так, владельцам домашних животных разрешен выгул питомцев только по одному. Одесситы, чтобы получить возможность появляться в публичных местах, прибегают к экспериментам со сказочными персонажами.
К теме Алиса и Чеширский кот на улицах Одессы: оригинальное нарушение самоизоляции
Если днях улицам Одессы прогуливались герои детского романа "Алиса в стране чудес", то теперь объектом для привлечения внимания стали персонажи популярного мультфильма "Маша и медведь". Переодетые в красное платье с платком и маской и костюм настоящего лесного зверя, одесситы развлекали прохожих энергичной прогулкой.
Герои мультфильма "Маша и медведь" на улицах Одессы: видео
Следует заметить, что подобные поступки вызывают восторг в обществе, несмотря на то, как стремительно видео заполонило сеть. Местные власти пока никак не реагирует на инциденты.
По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 2531 случай заражения коронавирусом, из них 310 – за последние сутки. 73 человека умерли от осложнений, 79 пациентов выздоровели.
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