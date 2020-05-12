24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Одесский кинофестиваль перенесли на осень: в каком формате проведут мероприятие

- Читати новину українською
Одесский кинофестиваль перенесли
Одесский кинофестиваль перенесли / Фото из открытых источников

Из-за карантина и нестабильной ситуации с коронавирусом 11-й Одесский международный кинофестиваль пришлось перенести с лета на осень 2020 года. Событие проведут в онлайн-формате, как это было с украинской кинопремией "Золотая Дзига 2020".

О таком необычном для кинопремии в Украине формате проведения Одесского фестиваля организаторы сообщили сегодня, 12 мая, на официальном сайте мероприятия. Кроме этого, событие, которое должно было состояться с 10 по 18 июля в Одессе, теперь перенесено на 25 сентября – 3 октября этого года.

Официально Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ждут в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате,
– заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

По словам генерального продюсера ОМКФ Юлии Синькевич, несмотря на онлайн-формат, все запланированные ранее показы все же состоятся – как в основной программе, так и вне программы, а также будут проводиться мастер-классы и пресс-конференции. С положительного, представитель фестиваля добавила, что отменять традиционный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице не будут, поэтому он пройдет в обычном режиме.

Долгое время мы рассматривали различные варианты проведения 11-го Одесского международного кинофестиваля. Онлайн-режим является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут – лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны,
– добавила генпродюсер Одесского кинофестиваля.

Одеський міжнародний кінофестиваль перенесли
Одесский международный кинофестиваль перенесли с лета на осень 2020 года / Пресс-служба ОМКФ

Всю обновленную программу Одесского кинофестиваля 2020 объявят позже.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Фестивали Коронавирус COVID-19 Новости Одессы Новости LifeStyle Одесский кинофестиваль Кино LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
сегодня , 10:45 Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
Юлія Михайлова
Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
11 мая , 11:39 Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
Марта Вересюк
Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
11 мая , 10:30 Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
Настя Сукач