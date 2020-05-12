Одесский кинофестиваль перенесли на осень: в каком формате проведут мероприятие

Из-за карантина и нестабильной ситуации с коронавирусом 11-й Одесский международный кинофестиваль пришлось перенести с лета на осень 2020 года. Событие проведут в онлайн-формате, как это было с украинской кинопремией "Золотая Дзига 2020".

О таком необычном для кинопремии в Украине формате проведения Одесского фестиваля организаторы сообщили сегодня, 12 мая, на официальном сайте мероприятия. Кроме этого, событие, которое должно было состояться с 10 по 18 июля в Одессе, теперь перенесено на 25 сентября – 3 октября этого года.

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Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ждут в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате,

– заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

По словам генерального продюсера ОМКФ Юлии Синькевич, несмотря на онлайн-формат, все запланированные ранее показы все же состоятся – как в основной программе, так и вне программы, а также будут проводиться мастер-классы и пресс-конференции. С положительного, представитель фестиваля добавила, что отменять традиционный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице не будут, поэтому он пройдет в обычном режиме.

Долгое время мы рассматривали различные варианты проведения 11-го Одесского международного кинофестиваля. Онлайн-режим является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут – лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны,

– добавила генпродюсер Одесского кинофестиваля.



Одесский международный кинофестиваль перенесли с лета на осень 2020 года / Пресс-служба ОМКФ

Всю обновленную программу Одесского кинофестиваля 2020 объявят позже.