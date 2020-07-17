Из-за пандемии коронавируса немало светских событий перешли в режим онлайна, следовательно, церемонии вручения престижных наград происходит дистанционно. В таком же формате состоится 11-й Одесский кинофестиваль. Сейчас организаторы мероприятия объявили официальную дату события и представили постер.

Фото обнародовали на сайте Одесского кинофестиваля и в социальных сетях, привлекая внимание поклонников к предстоящему событию. На постере организаторы символически показали глаза человека, у которых вместо ресниц и зрачков изображения животных и растений. В комментарии генеральный продюсер Одесского кинофестиваля объяснила концепцию картинки.

Смотрите также Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн

"В центре постера – истории, которые живут в глазах зрителя. Комедии, триллеры, драмы, детективы: все эти миры объединяет одно – тот, кто их смотрит. Через кинопроектор они дарят самые разные эмоции, ощущения, вызывают ряд вопросов, поднимают множество тем", – рассказала Юлия Синькевич.

Официальный постер 11-го Одесского кинофестиваля / Фото OIFF

Представительница Одесского кинофестиваля также добавила, что во время пандемии организаторы были вынуждены внести коррективы в запланированное событие. Однако Юлия Синькевич не скрывает: онлайн-формат поможет многим украинцам, которые до сих пор не были частью светского события, приобщиться к мероприятию.

Известно, что 11-ой Одесский кинофестиваль состоится с 25 сентября по 3 октября. Традиционной красной дорожки и совместного просмотра и обсуждения фильмов не планируется, однако на Потемкинской лестнице пройдет традиционный open air киноперформанс.