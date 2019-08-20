Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки

Любой полет – это испытание для нашего организма. Поэтому удобная одежда – важная миссия, чтобы полет прошел легко и комфортно. Как правильно одеться, чтобы вам не было холодно, или, наоборот, жарко – читайте дальше.

Перед посадкой на борт самолета вам придется пройти несколько сложных этапов: стойку регистрации, прохождение досмотра, таможенный контроль. Поэтому, подбирая одежду для полета, стоит подумать и об аэропорте.

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Каждый человек хочет красиво выглядеть в любой ситуации, впрочем, в путешествиях первое место всегда возглавляет удобство, ведь вы много двигаетесь с сумками, рюкзаками или чемоданом. Больше всего интересует одежда в самолете тех людей, которым приходится проводить много времени в нем или же в аэропорту.

Что надеть в самолет

Первым делом выбирайте удобную обувь. Идеально для путешествия подойдут легкие кроссовки, которые не натирают ногу и не будут слишком тесными. Девушкам важно вовсе отказаться от обуви на высоком каблуке. Одежда также должна быть удобной. На ней не должно быть никаких металлических деталей, шипов или других украшений, ведь они усложнят ваш проход через металлоискатель.

Любой самолет оснащен кондиционером, поэтому при длительном перелете вам может стать холодно. Позаботьтесь о теплой кофте или кардигане, который вы можете взять с собой в ручную кладь. Надевать теплую одежду перед посадкой также не стоит, потому что с температурой в самолете трудно угадать. Верхняя одежда должна быть такой, чтобы ее можно было легко надеть или снять.

Возьмите с собой в самолет теплый кардиган

Относительно цвета, то старайтесь обойти белоснежные и пастельные цвета, ведь в самолете могут случиться любые ситуации. Возможно, вы случайно выльете на себя кофе, чай или сок (или кто-то это сделает вместо вас), и тогда оттереть пятно в самолете будет несколько сложно. Не забывайте о том, что вам в самолете придется провести немало времени, поэтому выбирайте ткань, которая не будет мяться, ведь после длительного сидения она потеряет форму и не будет иметь должного вида.

Что взять с собой в самолет

Важно помнить не только об одежде, а и о мелких вещах, которые вам пригодятся в самолете. Перед отлетом в другую страну, не забудьте обменять деньги на местную валюту.

Наушники, павербанк, блокнот и записная ручка также вам обязательно пригодятся. Если вам трудно уснуть, то возьмите с собой маску для сна, а для комфортного перелета – подголовник. Для того, чтобы вам не мешали волосы, возьмите с собой резинку и расческу. В любой удобный для вас момент вы сможете сделать лаконичный хвост, который не будет мешать читать вам книгу. О ней также позаботьтесь. Возьмите какую-то не тяжелую книжку, которую сможете быстро прочитать, и которая не будет отнимать много места в ручной клади.

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Не забудьте о бумажных и влажных салфетках, гигиенической помаде, креме для лица и рук, ведь воздух в самолете очень сухой и ваша кожа может пересохнуть. Если вас часто тошнит в транспорте, то в самолете лекарство от тошноты вам также понадобятся. С перепадами давления позволит вам справиться жевательная резинка или мятная конфета. Чтобы вы не были голодны, возьмите с собой шоколадный батончик, яблоко или банан.



Еда в самолете довольно дорогая

Самолет обеспечивает пассажиров пищей, впрочем не забывайте, что за ланч в облаках вам придется выложить вдвое больше реальной цены. Если ваш полет будет длиться долго, то возьмите с собой солнцезащитные очки, они помогут скрыть усталость после утомительного полета.

По возможности, на борту самолета не употребляйте газированные и алкогольные напитки, ведь они ускоряют обезвоживание организма.

Как одеться в самолет красиво и удобно на примере звезд



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