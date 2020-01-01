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Как актеры из фильма "Один дома" выглядят сегодня: потрясающая фотоподборка

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Как выглядят актеры из "Один дома" спустя 30 лет / Коллаж: Марта Вересюк, LifeStyle 24

Мы уверены, фильм "Один дома" – первый в списке новогодних must see лент. Посмотреть его накануне праздников стало хорошей традицией для людей со всего мира. А Кевин, как никто другой, может поднять настроение и напомнить о том, как важно верить в рождественское чудо.

В новом 2020 году комедии "Один дома" исполняется, не поверите, 30 лет! Однако это не мешает ей быть одной из самых любимых тематических лент и радовать зрителей качественным юмором, который остается актуальным даже через треть века.

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Однако, если время идет и традиции не меняются, то актеры культового фильма изменились просто до неузнаваемости. Редакция LifeStyle 24 сделала для вас подборку фото, просмотрев которые, вы сможете увидеть, как выглядят любимые актеры через 30 лет после выхода комедии.

Маколей Калкин в роли Кевина МакКалистера

Маколей снялся в культовом фильме, когда ему было всего 10 лет. Сейчас ему 39 и он часто вспоминает свою роль в рождественской комедии.

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Актори

Джон Херд в роли Питера МакКалистера

В двух первых частях фильма "Один дома" Джон, родившийся в 1945 году, сыграл отца маленького смельчака. К сожалению, актер умер в 2017 году.

Як виглядають актори з

Кэтрин О'Хара в роли Кейт МакКалистер

А вот маму маленького Кевина сыграла актриса, которая родилась в марте 1954 года. По состоянию на январь 2020 года Кэтрин исполнилось 65 лет!

Актори з

Джо Пеши в роли вора Гарри Лайма

Джо Пеши родился в феврале 1943 года, то есть сейчас ему 76 лет. Его творческая деятельность началась еще в 1961 году и успешно продолжается до сего дня!

Актори і ролі

Дэниел Стерн в роли вора Марва Мерчанмса

Известный актер и комик, сыгравший смешного напарника-вора, родился в 1957 году. По состоянию на январь 2020 года Дэниелу Стерну 62 года.

Актори і ролі

Киран Калкин в роли Фуллера МакКалистера

Наверное, мало кто знает, но родного брата Кевина в фильме "Один дома" сыграл его настоящий родной брат Киран. Сейчас парню 32 года и он уже не злоупотребляет кока-колой перед сном.

актори і ролі

Девин Рэтрей в роли База МакКалистера

Сейчас одному из "любимых" братьев Кевина – экранному Базу – уже 42 года! Вероятно, вы вряд ли узнали бы его.

Як виглядають актори з

Роб Шнайдер в роли консьержа Беллмана

Во второй части фильма "Один дома" Кевин потерялся в Нью-Йорке, поэтому решил переночевать в центральном отеле. Там его встречал молодой консьерж Беллман, который очень мечтал получить чаевые. Сейчас актеру, сыгравшему работника отеля, 56 лет!

Актори з

Тим Карри в роли консьержа

Британский актер, который родился в 1946 году, также сыграл одного из консьержей отеля "Плаза". Сейчас актеру 73 года.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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