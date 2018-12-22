"Один дома" вернется на экраны спустя 26 лет: Disney снимает новую версию фильма

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Disney снимают перезагрузку фильма "Один дома"
Disney снимают перезагрузку фильма "Один дома" / Коллаж: 24 канал; фото: скриншоты из видеороликов

На большие экраны вернется любимая новогодняя комедия. Киностудии 20th Century Fox и Disney решили снять сиквел к культовой киноленте "Один дома". Новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики.

Две части культовой киноленты 90-х "Один дома" пользуются большим успехом сегодня. Однако немало поклонников ждали продолжения истории от знаменитого режиссера и непревзойденного актерского состава. Мечта сторонников семейной комедии осуществилась, за перезапуск фильма "Один дома" взялась киностудия Disney.

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К слову, недавно сеть заполонил ролик от Google, в котором Маколей Калкин сидит за знаменитым столом и ужинает полуфабрикатами в ожидании грабителей. За три дня после публикации на YouTube-канале видео набрало больше, чем 18 миллионов просмотров.

Как сообщает SplashReport, на этом история об отважном парне, который остался один дома, не завершается. Киностудии 20th Century Fox и Disney готовят ребут (перезапуск) фильма. Известно, что они уже начали разработку части, которая станет перезагрузкой. Сценаристами культовой киноленты станут комики американского шоу Saturday Night Live ("В прямом эфире субботним вечером") Микки Дей и Стритер Сейделл. Относительно актерского состава, известно, что в киноленте будет сниматься Уилл Фарелл. Также авторы проводят переговоры с Мелиссой Маккарти.

один дома повертається
"Один дома" возвращается / Instagram / @22_vision

один дома третя частина
"Один дома" возвращается / Instagram / @22_vision
 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: Lifestyle
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