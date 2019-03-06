Один во Вселенной, – брат Кейт Миддлтон рассказал о сложном периоде в жизни

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Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон / Instagram / @jmidy

Модоший брат герцогини Кембриджской не должен был бы страдать от недостачи внимания или одиночества. Однако 31-летнему Джеймсу Миддлтону пришлось пережить нелегкий период в жизни, в котором его сопровождали лишь его собаки.

В начале января Джеймс Миддлтон дал откровенное интервью для Daily Mail, признавшись в затяжной депрессии, которую сложно переживал. После этого парень открыл свой профиль в Instagram, где делится снимками своей обыденной жизни. Она, к слову, у него кардинально другая, чем у его сестры Кейт.

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Так, накануне Джеймс Миддлтон опубликовал новое фото с одной из своих собак, которых у него аж девять. Под снимком с домашним любимцем младший брат герцогини Кембриджской признался, что если бы не собака, то он чувствовал бы себя очень одиноким.

Я был в том одиночестве, где ты действительно один во Вселенной. К счастью для меня, у меня были мои собаки,
– написал Джеймс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

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Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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