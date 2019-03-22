Одинокие дома: красивая скромность в коллажах португальского фотографа
Фотограф из Лиссабона Мануэль Пита в серии фотографий "Одинокие дома" показал, насколько атмосферными сами по себе могут быть традиционные португальские дома.
Португалец, известный в Instagram за псевдонимом Sejkko, создает минималистичные коллажи, главными персонажами которых являются обычные дома пиренейцев.
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Каждый из домов, который ему удается поймать в объектив, "позирует" на фоне самодостаточного голубого неба.
История одиноких домов началась примерно 4 года назад, когда у живописного города Касильяш он увидел один красный дом, который в гордом одиночества стоял на фоне неба и залива.
Большинство фото из серии "одинокие дома" фотограф таки обрабатывает в фотошопе, однако иногда ему везет поймать роскошные кадры, не требующие никаких фильтров.
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