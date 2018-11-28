Одна история. Почему всемирно известный Фредди Меркьюри чувствовал себя одиноким

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Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри / 24 канал

Когда-то он сказал о себе: "Кто-то согласен на второе место, но не я. Для меня это поражение. Если вы почувствовали, что значит быть первым, то второго номера вам уже не достаточно!" И он стал номером один для миллионов поклонников, и остался им по сей день. Неповторимый музыкант и исполнитель, ставший легендой, которая будет жить вечно – Фредди Меркьюри.

Настоящее имя музыканта, который прославился прежде всего как лидер рок-группы Queen – Фаррух Булсара. Родился он 5 сентября 1946 года на острове Занзибар, в тогдашнем Занзибарском султанате, который сегодня является территорией Танзании.

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Большую часть своего детства мальчик провел в Индии: в 7 лет начал брать уроки фортепиано, в 12 – создал собственный школьный ансамбль и исполнял кавер-версии на песни рок-н-ролльных музыкантов. Один из его тогдашних друзей вспоминал, что он имел "сверхъестественную способность воспроизводить услышанную на радио музыку". Именно в этот период юный талант начал называть себя Фредди.

​Фредді Мерк’юрі у дитинстві
Фредди Меркьюри в детстве

В 1963 году он переехал к родителям в Занзибар, откуда уже через год ему вместе с семьей пришлось бежать. Причиной была Занзибарская революция, в которой в то время погибли тысячи арабов и индийцев. Поэтому семья Фредди поселилась в Англии.

Фредди начал изучать дизайн в Колледже искусств Челси, и как мог зарабатывал на жизнь: продавал поношенную одежду и свои рисунки, работал в аэропорту "Хитроу", а также играл в составе некоторых групп. Однако в 1970 году его жизнь круто изменилась.

Меркьюри познакомился с музыкантами своей будущей легендарной группы. Название для группы придумал Фредди, как и известный на весь мир логотип, на котором объединились знаки зодиака четырех членов группы.

Склад рок-гурту Queen
Состав рок-группы Queen

Слава и признание не заставили себя долго ждать. Поклонников очаровывало не только исполнение и глубокий смысл песен группы, но и харизматичный и эпатажный солист, который "приковывал" к себе взгляды.

Его выступления поражали, а многотысячная публика в один голос напевала фрагменты песен и исполняла любую партию из песни по желанию Фредди со сцены. Сценический образ, который создал для себя Меркьюри, восхищал поклонников.

Концерт Фредді Мерк’юрі
Концерт Фредди Меркьюри

Они были уверены, что именно такой он и в повседневной жизни, однако в одном из интервью Меркьюри признался: "Мой образ на сцене очень отличается от меня реального, и я не боюсь быть собой вне сцены, я могу быть скучным и приземленным и многие остаются разочарованными, встретив меня, ведь они ожидали встретить "того" парня со сцены, а я простой человек и хочу, чтобы другие это понимали".

Но, поскольку сцена и была его жизнью, то и образ глубоко врос в привычную обыденность. На протяжении всей карьеры желтая пресса приписывала Меркьюри слухи о нетрадиционной ориентации и наркомании. На что он отвечал, что если бы так жил, как это описывают, то давно бы умер. И сам часто рассказывал о своем одиночестве и невозможности строить личную жизнь из-за "звездного" статуса. Одиночество скрашивали домашние любимцы. Фредди имел шесть кошек, которых он обожал и для которых писал песни.

Фредді Мерк’юрі мав шістьох котів
У Фредди Меркьюри было шесть кошек

Еще в начале карьеры у него завязались длительные отношения с девушкой по имени Мэри Остин, с которой они были вместе до 1977 года, когда Фредди рассказал ей о своей сексуальной ориентации. Однако бывшая пара осталась в очень хороших отношениях. Фредди в течение всей жизни утверждал, что Мэри является его единственной любовью и неформальной женой.

Он приобрел для нее квартиру неподалеку от своей и даже стал крестным отцом ее старшего сына. В 1985 году Меркьюри начал новые отношения с парикмахером Джимом Гаттоном, который и остался с ним до самой смерти.

Как ушел из жизни один из самых известных рок-музыкантов – смотрите в программе.

Теги: LifeStyle Музыка Одна история История
Источник: 24 канал
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