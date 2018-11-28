Одна история. Почему всемирно известный Фредди Меркьюри чувствовал себя одиноким

Когда-то он сказал о себе: "Кто-то согласен на второе место, но не я. Для меня это поражение. Если вы почувствовали, что значит быть первым, то второго номера вам уже не достаточно!" И он стал номером один для миллионов поклонников, и остался им по сей день. Неповторимый музыкант и исполнитель, ставший легендой, которая будет жить вечно – Фредди Меркьюри.

Настоящее имя музыканта, который прославился прежде всего как лидер рок-группы Queen – Фаррух Булсара. Родился он 5 сентября 1946 года на острове Занзибар, в тогдашнем Занзибарском султанате, который сегодня является территорией Танзании.

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Большую часть своего детства мальчик провел в Индии: в 7 лет начал брать уроки фортепиано, в 12 – создал собственный школьный ансамбль и исполнял кавер-версии на песни рок-н-ролльных музыкантов. Один из его тогдашних друзей вспоминал, что он имел "сверхъестественную способность воспроизводить услышанную на радио музыку". Именно в этот период юный талант начал называть себя Фредди.



Фредди Меркьюри в детстве

В 1963 году он переехал к родителям в Занзибар, откуда уже через год ему вместе с семьей пришлось бежать. Причиной была Занзибарская революция, в которой в то время погибли тысячи арабов и индийцев. Поэтому семья Фредди поселилась в Англии.

Фредди начал изучать дизайн в Колледже искусств Челси, и как мог зарабатывал на жизнь: продавал поношенную одежду и свои рисунки, работал в аэропорту "Хитроу", а также играл в составе некоторых групп. Однако в 1970 году его жизнь круто изменилась.

Меркьюри познакомился с музыкантами своей будущей легендарной группы. Название для группы придумал Фредди, как и известный на весь мир логотип, на котором объединились знаки зодиака четырех членов группы.



Состав рок-группы Queen

Слава и признание не заставили себя долго ждать. Поклонников очаровывало не только исполнение и глубокий смысл песен группы, но и харизматичный и эпатажный солист, который "приковывал" к себе взгляды.

Его выступления поражали, а многотысячная публика в один голос напевала фрагменты песен и исполняла любую партию из песни по желанию Фредди со сцены. Сценический образ, который создал для себя Меркьюри, восхищал поклонников.



Концерт Фредди Меркьюри

Они были уверены, что именно такой он и в повседневной жизни, однако в одном из интервью Меркьюри признался: "Мой образ на сцене очень отличается от меня реального, и я не боюсь быть собой вне сцены, я могу быть скучным и приземленным и многие остаются разочарованными, встретив меня, ведь они ожидали встретить "того" парня со сцены, а я простой человек и хочу, чтобы другие это понимали".

Но, поскольку сцена и была его жизнью, то и образ глубоко врос в привычную обыденность. На протяжении всей карьеры желтая пресса приписывала Меркьюри слухи о нетрадиционной ориентации и наркомании. На что он отвечал, что если бы так жил, как это описывают, то давно бы умер. И сам часто рассказывал о своем одиночестве и невозможности строить личную жизнь из-за "звездного" статуса. Одиночество скрашивали домашние любимцы. Фредди имел шесть кошек, которых он обожал и для которых писал песни.



У Фредди Меркьюри было шесть кошек

Еще в начале карьеры у него завязались длительные отношения с девушкой по имени Мэри Остин, с которой они были вместе до 1977 года, когда Фредди рассказал ей о своей сексуальной ориентации. Однако бывшая пара осталась в очень хороших отношениях. Фредди в течение всей жизни утверждал, что Мэри является его единственной любовью и неформальной женой.

Он приобрел для нее квартиру неподалеку от своей и даже стал крестным отцом ее старшего сына. В 1985 году Меркьюри начал новые отношения с парикмахером Джимом Гаттоном, который и остался с ним до самой смерти.

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