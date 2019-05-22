"Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо: сеть покоряет новый трейлер

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"Однажды в Голливуде": новый трейлер
"Однажды в Голливуде": новый трейлер / planetakino.ua

Кинокомпания Sony Pictures подготовила для поклонников сюрприз: в сети опубликовали новый трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). Новинка привлекла немалое внимание СМИ и киноманов, ведь на экранах можно будет увидеть игру талантливых актеров, в частности, Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо.

События фильма разворачиваются в 1969 году, поэтому авторы мастерски показали стиль того времени. В Лос-Анджелесе активно развивалась киноиндустрия, поэтому Год Далтон (Леонардо ДиКаприо) стремится любой ценой закрепить свой успех и продолжить съемки в прибыльных лентах. Он уже добился немалой славы: является телевизионным актером, находится на взлете популярности после удачных съемок. Однако конкуренцию Рику может составить его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который мечтает тоже завоевать Голливуд.

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Интересно, что все события разворачиваются на фоне резонансного преступления, произошедшего в ночь на 9 августа 1969 года. Тогда пять человек жестоко убили. Поэтому легендарный режиссер Квентин Тарантино через 50 лет после жуткого события, решил показать ее зрителям. Однако сделать это в своей особой манере.

Стоит отметить, что над замыслом Квентин Тарантино работал долгих 5 лет, а фильм "Однажды в Голливуде", по словам режиссера, может стать его последним.

Традиционно, на съемки режиссер пригласил знаменитых актеров, которые привлекают большое внимание к фильму. Так, в "Однажды в Голливуде" зрители смогут увидеть игру Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Дакоты Фаннинг, Курта Рассела, Аль Пачино, Тимоти Олифант и других. Премьера фильма в Украине запланирована на 8 августа 2019 года.

Смотрите новый трейлер к фильму "Однажды в Голливуде": видео

Смотреть первый трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" на украинском: видео

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино Леонардо Ди Каприо Брэд Питт
Источник: LifeStyle 24
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